Из Нефтекамска в Екатеринбург на следующей неделе прибудут 18 новых автобусов

Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. Партия из 18 новых автобусов 9 февраля отправится своим ходом с завода в Нефтекамске в Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Среднего Урала.Екатеринбург закупил партию новых автобусов в рамках казначейского кредита.«18 машин прошли обкатку и отправятся своим ходом в Екатеринбург уже завтра, 9 февраля. Одна вышла на обкатку сегодня, еще 11 автобусов завтра будут спущены с конвейера и прибудут в уральскую столицу до конца следующей недели», — говорится в сообщении.На месте назначения автобусы получат госномера, пройдут доукомплектацию и выйдут на городские маршруты. Каждый низкопольный автобус способен вместить 90 пассажиров.