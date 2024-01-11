Из Нефтекамска в Екатеринбург на следующей неделе прибудут 18 новых автобусов

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. В рамках казначейского кредита администрация Екатеринбурга закупила 30 низкопольных ...30.11.2023 В Екатеринбург прибыли 35 новых автобусов «НЕФАЗ»
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. В Екатеринбург прибыла партия закупленных МУП «Гортранс» для нужд общественного ...13.11.2023 На дороги Екатеринбурга в 2024 году выйдут 30 новых автобусов большого класса
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2023. Администрация Екатеринбурга в I квартале 2024 года в рамках казначейского кредита ...20.10.2023 В ближайшие месяцы Екатеринбург приобретет почти 100 автобусов для пассажирских перевозок
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В ближайшие месяцы власти Екатеринбурга закупят для города 95 новых автобусов ...21.08.2015 В Екатеринбург прибыла новая партия низкопольных автобусов
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2015. В Екатеринбург прибыла еще одна партия из 6 низкопольных автобусов МАЗ 203L65, ...