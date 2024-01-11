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Из Нефтекамска в Екатеринбург на следующей неделе прибудут 18 новых автобусов

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. Партия из 18 новых автобусов 9 февраля отправится своим ходом с завода в Нефтекамске в Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Среднего Урала.

Из Нефтекамска в Екатеринбург на следующей неделе прибудут 18 новых автобусов
Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга

Екатеринбург закупил партию новых автобусов в рамках казначейского кредита.

«18 машин прошли обкатку и отправятся своим ходом в Екатеринбург уже завтра, 9 февраля. Одна вышла на обкатку сегодня, еще 11 автобусов завтра будут спущены с конвейера и прибудут в уральскую столицу до конца следующей недели», — говорится в сообщении.

На месте назначения автобусы получат госномера, пройдут доукомплектацию и выйдут на городские маршруты. Каждый низкопольный автобус способен вместить 90 пассажиров.
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