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В социальном опросе «Открытое правительство» приняли участие более 50 тыс. свердловчан

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2024. Жители Среднего Урала продолжают активно участвовать в социальном опросе на информационном портале «Открытое правительство Свердловской области». С начала 2024 года участие в проекте приняли 51,2 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Респонденты выражают свое мнение по таким значимым темам, как состояние дорог, услуги жилищно-коммунального хозяйства, организация транспортного обслуживания в городе. Так, оценку организации транспортного обслуживания в уральской столице дали свыше 14 тыс. человек. Свое отношение к качеству предоставляемых жилищно-коммунальных услуг выразили 20,4 тыс. уральцев, состояние улично-дорожной сети оценили более 2,5 тыс. участников опроса.

Отметим, что такой формат общения между представителями органов власти, гражданами, экспертами и организациями показал свою эффективность. Администрация города отслеживает ход голосования и оперативно реагирует на основные запросы горожан.
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