В социальном опросе «Открытое правительство» приняли участие более 50 тыс. свердловчан

Почти 6 тыс. человек положительно оценили транспортное обслуживание в Екатеринбурге ...19.10.2020 Жителей Екатеринбурга приглашают принять участие в онлайн-опросе о благоустройстве парка имени 50-летия ВЛКСМ
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2020. В Екатеринбурге началась выборочная компания, посвященная благоустройству парка имени ...11.12.2019 В Свердловской области 31 декабря 2019 года объявят выходным днем
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2019. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подпишет распоряжение об объявлении 31 ...19.06.2013 Более 1 млрд рублей с начала 2013 года получили жители Екатеринбурга в качестве компенсаций за услуги ЖКХ
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2013. С начала 2013 года администрация Екатеринбурга перечислила на счета горожан 1,08 млрд ...20.02.2012 Екатеринбург примет участие в конкурсе на звание самого благоустроенного города России
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2012. Екатеринбург примет участие во всероссийском конкурсе на звание «Самое благоустроенное ...