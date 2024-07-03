В социальном опросе «Открытое правительство» приняли участие более 50 тыс. свердловчан

Почти 6 тыс. человек положительно оценили транспортное обслуживание в Екатеринбурге ...

Жителей Екатеринбурга приглашают принять участие в онлайн-опросе о благоустройстве парка имени 50-летия ВЛКСМ

В Свердловской области 31 декабря 2019 года объявят выходным днем

Более 1 млрд рублей с начала 2013 года получили жители Екатеринбурга в качестве компенсаций за услуги ЖКХ

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2013. С начала 2013 года администрация Екатеринбурга перечислила на счета горожан 1,08 млрд ...