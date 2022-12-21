УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:24

В Екатеринбурге с апреля будут перекрывать движение в Академическом районе для завершающего этапа строительства трамвайной ветки

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. В Екатеринбурге с 15 апреля по 30 июня строители будут поэтапно перекрывать движение транспорта на улицах Академического района. Ограничения связаны со строительством трамвайной линии, также в этот период специалисты обустроят пересечение трамвайных путей с проезжими частями улиц, сообщает пресс-служба администрации города.

Так, с 15 апреля по 9 мая будет закрыто движение от улицы Павла Шаманова, 21 до улицы Вильгельма де Геннина. На следующем этапе перекрытие движения для транспорта будет организовано с 10 по 31 мая от проспекта Академика Сахарова, 78 до улицы Вильгельма де Геннина.

Затем с 1 по 30 июня будет остановлено движение от улицы Краснолесья, 125 также до улицы Вильгельма де Геннина.

Помимо этого, с 1 по 30 июня дорожные строители ограничат транспортное движение по улице Вильгельма де Геннина — от улицы Академика Вонсовского до Объездной автодороги.

На закрытых участках рабочие установят соответствующие дорожные знаки и указатели.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.12.2022 В Екатеринбурге из-за строительства трамвайной ветки ограничат движение транспорта по улице Серафимы Дерябиной

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2022. В Екатеринбурге строители с 9 января по 20 июня 2023 года перекроют движение по одной ...

26.04.2019 В Екатеринбурге из-за прокладки теплотрассы закроют для движения участок дублера улицы Краснолесья

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2019. В Екатеринбурге ЗАО «ТеплоСетевая Компания» 29 апреля закроет движение транспорта на ...

15.04.2019 В Екатеринбурге дублер проспекта Академика Сахарова перекроют из-за ремонтных работ

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2019. С 18 апреля по 31 мая движение автотранспорта по нечетной стороне дублера проспекта ...

25.05.2018 Администрация Екатеринбурга запретит остановку транспорта на четырех улицах города

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2018. Администрация Екатеринбурга в июне 2018 года запретит остановку транспорта на четырех ...

16.05.2011 ЗАО «Строительное управление — 21» срывает установленные сроки ремонта проезжей части в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2011. ЗАО «Строительное управление — 21» в ходе ремонта проезжей части в Юго-Западном ...

Популярные новости
13.02.2023На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание10.02.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%10.02.2023Житель Нижнего Тагила через суд добился возмещений от компании «Расчетный информационный центр» за использование его персональных данных22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях22.02.2023Сумма экономического ущерба от поддельных банкнот на Среднем Урале в 2022 году составила 1,3 млн рублей
Архив новостей
Март 2023 (139)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18