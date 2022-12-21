В Екатеринбурге с апреля будут перекрывать движение в Академическом районе для завершающего этапа строительства трамвайной ветки

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. В Екатеринбурге с 15 апреля по 30 июня строители будут поэтапно перекрывать движение транспорта на улицах Академического района. Ограничения связаны со строительством трамвайной линии, также в этот период специалисты обустроят пересечение трамвайных путей с проезжими частями улиц, сообщает пресс-служба администрации города.
Так, с 15 апреля по 9 мая будет закрыто движение от улицы Павла Шаманова, 21 до улицы Вильгельма де Геннина. На следующем этапе перекрытие движения для транспорта будет организовано с 10 по 31 мая от проспекта Академика Сахарова, 78 до улицы Вильгельма де Геннина.
Затем с 1 по 30 июня будет остановлено движение от улицы Краснолесья, 125 также до улицы Вильгельма де Геннина.
Помимо этого, с 1 по 30 июня дорожные строители ограничат транспортное движение по улице Вильгельма де Геннина — от улицы Академика Вонсовского до Объездной автодороги.
На закрытых участках рабочие установят соответствующие дорожные знаки и указатели.
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