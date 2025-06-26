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Вчера, 10:30

Екатеринбург повышает доступность образования

Екатеринбург повышает доступность образованияВ уральской столице с 2021 по 2024 годы было введено в эксплуатацию за счет строительства и капитального ремонта 20 школ вместимостью 30 тыс. учеников. Количество мест в городских школах в целом возросло на 27,2%. Несмотря на полную обеспеченность образовательными учреждениями, администрация города во главе с Алексеем Орловым не прекращает работу по развитию сферы образования. Об этом сообщает департамент информполитики Екатеринбурга.

Одним из нововведений в строительстве образовательных учреждений стала программа государственно-частного партнерства по схеме концессионного соглашения. Так, в 2024 году в Екатеринбурге в Верх-Исетском районе открылось МАОУ СОШ № 41 на 925 учебных мест, ставшая первой школой, возведенной в рамках данной программы. Работы выполнил один из крупнейших застройщиков региона, компания «Атомстройкомплекс».

Отметим, что, согласно договору, участие компании заключается не только в строительстве, но и в финансировании, проектировании, а также в эксплуатации и организации дополнительного образования. Кроме того, на базе школы № 41 «Атом» создает спортивный хаб, проводя спортивные мероприятия регионального и федерального уровня.

Также в прошлом году в рамках концессии «Атом» завершил строительство школы № 314 на ул. Советской. Помимо этого, были открыты школа № 300 «Перспектива» на 1,5 тыс. мест по ул. Рощинской и школа № 133 на 1,2 тыс. мест в Академическом районе. Все новые школы оснащены современным оборудованием, системами безопасности и новой удобной мебелью. Прилегающие к ним пространства благоустроены, на них оборудованы спортивные и игровые площадки.

«Каждая новая школа построена по уникальному проекту и является не просто учебным заведением, а образовательно-культурным центром не только для школьников, но и для всех районных жителей», — подчеркнул глава Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе доклада о результатах деятельности администрации за прошедший год.

Также градоначальник отметил, что по итогам прошлого года три школы Екатеринбурга вошли в топ-100 лучших школ России. В целом, в общероссийский рейтинг попали 22 екатеринбургских школы.

Кроме того, общеобразовательные учреждения уральской столицы участвуют в профориентационных проектах регионального и федерального уровня. Предпрофессиональные классы в сотрудничестве с вузами, колледжами и предприятиями введены в более чем 60% образовательных учреждениях города. В прошлом учебном году 198 школьников завершили обучение по программам профессиональной подготовки и получили свидетельства государственного образца.

Стоит отметить, что помимо строительства новых школ, в городе проводится регулярный ремонт образовательных учреждений. В частности, в прошлом году был проведен капитальный ремонт школы № 68 на ул. Кировградской, находившейся в аварийном состоянии. В результате проведенных работ удалось не только обновить учреждение, но и увеличить проектную мощность на два класса-комплекта. Посещать школу смогут 1,1 тыс. учеников.

Строительство и ремонт школ проходит также в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), которая активно реализуется в Екатеринбурге. Модернизация или возведение образовательного учреждения — обязательное требование для подрядчиков.

Не обходят вниманием власти города и новые районы. Строительство объектов образовательной инфраструктуры в них — один из приоритетов. Так, в Академическом районе Екатеринбурга в границах улиц Вильгельма де Геннина — Краснолесья — Очеретина будет построен новый школьный комплекс на 2 тыс. учеников. Всего в проекте «Академический» с момента его основания было построено шесть общеобразовательных школ.

В текущем году в городе ведется строительство здания для гимназии «Арт-Этюд», рассчитанного на 1,1 тыс. мест а также школы на 1, 5 тыс. мест в квартале улиц Щорса-Машинной. Также в нынешнем году будут завершены работы по капремонту в школах № 87 на ул. Ферганской, № 72 на ул. Калинина и № 52 на ул. Бисертской. В них будет обучаться 1,47 тыс. учеников.

Помимо этого, в 2025 году будет завершено строительство Детской музыкальной школы № 7 имени С.В. Рахманинова на 110 мест, а к 2027 году планируется построить еще три общеобразовательных школы.

Отметим. что на текущий момент на территории Екатеринбурга работает 166 муниципальных школ. В них учится более 203 тыс. детей. Ежегодный прирост составляет более 10 тыс. учеников. В нынешнем году в первый класс пойдут около 21 тыс. детей.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга
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