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В Академическом районе Екатеринбурга будет построен новый школьный комплекс на 2 тыс. учеников

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2025. Государственная экспертиза выдала положительное заключение для проекта нового школьного комплекса в четвертом квартале Академического района Екатеринбурга. Новый образовательный центр будет построен в границах улиц Вильгельма де Геннина — Краснолесья — Очеретина и станет частью развивающегося жилого квартала «Первый Академ», сообщает ведущий девелопер территории АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

В Академическом районе Екатеринбурга будет построен новый школьный комплекс на 2 тыс. учеников

Проект, разработанный с учетом всех современных требований к образовательной среде, предусматривает возведение двух идентичных пятиэтажных корпусов, каждый из которых рассчитан на 1 тыс. учащихся. Между зданиями разместится современный стадион с универсальной спортивной площадкой, футбольным полем, волейбольной и баскетбольной зонами, беговой дорожкой, полосой препятствий и зоной с уличными тренажерами.

Площадь каждого здания составит 27 тыс. 430 кв. м, что сделает новый комплекс одним из крупнейших в Академическом районе, и превысит по размерам недавно открытую школу № 133 в квартале «Спутник-1».

В Академическом районе Екатеринбурга будет построен новый школьный комплекс на 2 тыс. учеников

Школьный комплекс будет строиться в два этапа: сначала будет возведено учебное здание на 1 тыс. мест и спортивный стадион, а затем — второе здание, также рассчитанное на 1 тыс. учеников.

«Развитие образовательной инфраструктуры — важнейший элемент комплексного освоения территории Академического района. Этапность строительства этого школьного комплекса позволит максимально эффективно интегрировать проект в район и быстрее открыть для учащихся первую часть школы», — отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

В новых зданиях образовательного учреждения будут размещены просторный холл с панорамными остеклением и амфитеатром для встреч и мероприятий, многофункциональный зрительный зал, адаптируемый под учебные занятия и школьные спектакли, открытый лекторий, большой спортивный зал. Кроме того, проект предусматривает интерактивные информационные центры с образовательными зонами для разных возрастных групп, и обеденный зал с террасой, где ученики в теплое время года смогут обедать на свежем воздухе.

В Академическом районе Екатеринбурга будет построен новый школьный комплекс на 2 тыс. учеников

Напомним, что в проекте «Академический» с момента его основания было построено шесть общеобразовательных школ. В сентябре 2024 года открылась школа № 133 в квартале «Спутник-1». Ранее было получение положительное решение госэкспертизы на еще одну школу в кварталах конструктивизма (16 квартал).

Изображения предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
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