Екатеринбургские власти намерены продлить муниципальную программу по созданию новых мест в школах

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2023. В Екатеринбурге программа по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, запланированная на 2016-2025 годы, будет продолжена. Об этом заявил на заседании постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике начальник департамента образования администрации города Михаил Ладейщиков.



«Сегодня на территории уральской столицы работает 165 муниципальных школ. В них учится 191 тыс. детей. Ежегодный прирост составляет 8-9 тыс. учеников. Прогноз прироста населения — более 200 тыс. школьников к 2025 году, в том числе за счет миграционных процессов», — цитирует спикера пресс-служба администрации муниципалитета.



За семь лет работы программы в Екатеринбурге было создано 17 тыс. мест в 16 новых школьных зданиях, а также благодаря ремонту 13 действующих учреждений. Из них 3,8 тыс. мест появилось в прошлом году. Реализация этих проектов в том числе стала возможна благодаря участию Екатеринбурга в национальном проекте «Образование».



В текущем году в Екатеринбурге появится еще 3,4 тыс. мест для учеников, в том числе в строящейся школе № 41 на улице Котельникова, где по договору государственно-частного партнерства работы выполняет компания «Атомстройкомплекс».