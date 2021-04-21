Екатеринбургские власти намерены продлить муниципальную программу по созданию новых мест в школах

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2023. В Екатеринбурге программа по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, запланированная на 2016-2025 годы, будет продолжена. Об этом заявил на заседании постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике начальник департамента образования администрации города Михаил Ладейщиков.
«Сегодня на территории уральской столицы работает 165 муниципальных школ. В них учится 191 тыс. детей. Ежегодный прирост составляет 8-9 тыс. учеников. Прогноз прироста населения — более 200 тыс. школьников к 2025 году, в том числе за счет миграционных процессов», — цитирует спикера пресс-служба администрации муниципалитета.
За семь лет работы программы в Екатеринбурге было создано 17 тыс. мест в 16 новых школьных зданиях, а также благодаря ремонту 13 действующих учреждений. Из них 3,8 тыс. мест появилось в прошлом году. Реализация этих проектов в том числе стала возможна благодаря участию Екатеринбурга в национальном проекте «Образование».
В текущем году в Екатеринбурге появится еще 3,4 тыс. мест для учеников, в том числе в строящейся школе № 41 на улице Котельникова, где по договору государственно-частного партнерства работы выполняет компания «Атомстройкомплекс».
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2021. Депутаты городской думы направят обращение в правительство РФ с просьбой о выделении ...10.09.2020 В Екатеринбурге в ближайшие пять лет построят более 20 школ
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2020. Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева ...11.08.2016 Власти Екатеринбурга планируют к 2025 полностью отказаться от второй смены в школах
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2016. Власти города планируют полностью отказаться от второй смены в школах к 2025 году. Об ...17.06.2016 В школах Екатеринбурга к 2025 году планируется создание около 90 тыс. новых мест
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2016. В Екатеринбурге начала действовать муниципальная программа по созданию новых мест в ...30.10.2015 В Свердловской области могут возникнуть трудности с реализацией федеральной программы по развитию школ
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2015. Правительство России сегодня утвердило программу «Содействие созданию в субъектах ...