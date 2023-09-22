В квартале «Олимпика» Академического района Екатеринбурга появится многоуровневый паркинг на 500 машино-мест

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В Академическом районе Екатеринбурга к началу учебного года откроется музыкальная школа

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. В Академическом районе Екатеринбурга откроется музыкальное отделение Екатеринбургской ...