В квартале «Олимпика» Академического района Екатеринбурга появится многоуровневый паркинг на 500 машино-мест

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. Восьмой район Екатеринбурга 30 сентября отметит 14-летие со дня сдачи первых ...07.08.2023 В Академическом районе Екатеринбурга в преддверии 300-летия города откроется музыкальное отделение детской школы искусств № 6 имени К.Е. Архипова
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. В Академическом районе готов к сдаче в эксплуатацию новый учебный корпус ...14.07.2023 Застройщик Академического района к 300-летию Екатеринбурга благоустроит набережную реки Патрушихи
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. Ведущий застройщик восьмого района Екатеринбурга АО СЗ «РСГ-Академическое» к ...15.06.2023 Ведущий девелопер Академического района к юбилею города построит помещение для филиала Екатеринбургской детской школы искусств № 6
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. В Екатеринбурге к юбилею города появится еще один филиал детской школы искусств в ...07.04.2023 В Академическом районе Екатеринбурга к началу учебного года откроется музыкальная школа
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. В Академическом районе Екатеринбурга откроется музыкальное отделение Екатеринбургской ...