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В квартале «Олимпика» Академического района Екатеринбурга появится многоуровневый паркинг на 500 машино-мест

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. В квартале «Олимпика» в Академическом районе Екатеринбурга будет построена многоуровневая парковка. Соответствующее разрешение получил ведущий застройщик района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). В восьмиэтажном паркинге на площади 1 тыс. 692 кв. м. расположится 499 машино-мест, сообщает пресс-служба девелопера.

Стоит отметить, что удобные места для парковки автомобилей жителей и гостей района появятся в непосредственной близости от корпуса Екатеринбургской детской школы искусств (ЕДШИ) № 6 имени К. Е. Архипова, которая открылась этим летом. Также рядом уже в этом году будет достроена поликлиника для взрослых.

Несмотря на то, что в квартале «Олимпика» есть подземные паркинги, дополнительные машино-места будут востребованы у тех, кто будет приезжать в Академический район по делам или для отдыха. Кроме того, новый паркинг позволит избежать парковки машин вдоль обочин дорог и во дворах района. Добавим, что создание пространств без машин, безопасных для детей, является одной из главных задач ведущего девелопера восьмого района города.
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