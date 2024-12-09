В квартале «Олимпика» Академического района Екатеринбурга началось строительство восьмиэтажного наземного паркинга на 499 машиномест

Сбер выделил 5 млрд рублей на строительство домов в 13-м квартале Академического

В Академическом районе Екатеринбурга появится еще три детских сада на 700 мест

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2024. В Академическом районе Екатеринбурга в ближайшие годы будут построены еще три детских ...