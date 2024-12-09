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В квартале «Олимпика» Академического района Екатеринбурга началось строительство восьмиэтажного наземного паркинга на 499 машиномест

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2025. В Академическом районе Екатеринбурга началось строительство восьмиуровневого наземного паркинга. Объект на 499 машиномест расположится в квартале «Олимпика», сообщает пресс-служба основателя восьмого района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

В квартале «Олимпика» Академического района Екатеринбурга началось строительство восьмиэтажного наземного паркинга на 499 машиномест

Паркинг расположится в квадрате улиц Ландау, Вавилова, Академика Парина и Профессора Матвеева. Площадь здания составит 11 тыс. 721 кв. м, заезд будет организован со стороны ул. Ландау.

«Новый многоуровневый паркинг станет важной частью транспортной инфраструктуры района и поможет значительно разгрузить дворовые территории, которые наша компания всегда обустраивает в концепции «двор без машин». Архитектурный облик объекта разработан в единой стилистике с кварталом «Олимпика», что позволит паркингу вписаться в окружающую застройку и гармонично дополнить городской ландшафт», — рассказал генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

В квартале «Олимпика» Академического района Екатеринбурга началось строительство восьмиэтажного наземного паркинга на 499 машиномест

Отметим, что АО СЗ «РСГ-Академическое» уже построило в Академическом районе подземные паркинги общей площадью 204 тыс. кв. м, на 11 тыс. 669 машиномест. Новый объект, возводимый застройщиком, станет первой наземной парковкой в восьмом районе Екатеринбурга. Ожидается, что она обеспечит удобные условия для хранения автомобилей, дополняя существующую систему наземных и подземных автостоянок Академического, что сделает район ещё более комфортным для жителей.

В квартале «Олимпика» Академического района Екатеринбурга началось строительство восьмиэтажного наземного паркинга на 499 машиномест

Напомним, что комплексное освоение данной территории — это самый большой в Европе проект подобного рода, который ГК «КОРТРОС» успешно реализует с 2007 года. В 2021 году «Академический» получил статус отдельного муниципального района города Екатеринбурга. Масштаб, разнообразие и уровень продуманности инфраструктуры Академического не имеет аналогов среди жилых районов даже в более крупных городах России. Так, в проекте уже построено почти 2,3 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости и объектов социальной и спортивной инфраструктуры, включая 15 детских садов, 6 школ, 13 км пешеходных аллей, 50 га Преображенского парка, 20 км велодорожек, станцию скорой и медицинской помощи, поликлиники для взрослых и детей, музыкальную и художественную школы, 70 футбольных полей, Дворец Дзюдо, Академию тенниса и 287 км инженерных сетей.

Изображения предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
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