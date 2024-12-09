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09.12.2024

Сбер выделил 5 млрд рублей на строительство домов в 13-м квартале Академического

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2024. Сбербанк выдал 5 млрд руб. компании АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») на строительство первой очереди в 13-м квартале в Академическом районе Екатеринбурга. Общая площадь строящегося жилья составит 38 тыс. кв. м. Всего в новых домах будет 769 квартир. Сдача первой очереди запланирована на IV квартал 2026 года.

Сбер выделил 5 млрд рублей на строительство домов в 13-м квартале Академического

13-й квартал Академического района расположен в границах улиц Академика Парина — Академика Ландау — Профессора Матвеева — Академика Вавилова. На участке площадью 21,2 га планируется строительство 10 блоков с жилыми секциями переменной этажности — от 9 до 16 этажей. Всего в квартале предполагается разместить 209 473 кв. м жилья на 7 тыс. человек. Для удобства жильцов планируется создать закрытый двор, где будут обустроены детские игровые площадки, спортивные зоны для занятия йогой и воркаутом, места для отдыха.

Сбер выделил 5 млрд рублей на строительство домов в 13-м квартале Академического

«Академический продолжает развиваться и застраиваться, предлагая горожанам все новые и новые форматы жилья. Здесь есть и малоэтажные кварталы, и высотки, и дома в 5-8 этажей. Сбер является основным финансовым партнером этого проекта с начала его реализации — с 2007 года. Нас вдохновляет желание компании ГК «КОРТРОС» постоянно развивать город, делая его современнее и комфортнее. Поэтому мы всегда готовы поддержать амбициозный проект застройщика», — заявил вице-президент, председатель Уральского банка Сбербанка Петр Колтыпин.

Сбер выделил 5 млрд рублей на строительство домов в 13-м квартале Академического

«13 квартал («Новая Олимпика») — это жилой комплекс с видом на Преображенский парк. Рядом находятся крупные спортивные объекты: Дворец Дзюдо и Академия тенниса. В этом году завершено строительство ул. Парина между ул. Вильгельма де Геннина и Чкалова, что обеспечивает транспортную доступность нового квартала. Мы благодарны поддержке Сбербанка, который работает с нами с самого начала проекта комплексного освоения территории «Академический», — добавляет генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Изображения предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
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