В Академическом районе Екатеринбурга завершился отборочный тур на городской фестиваль-конкурс для дошкольников «Музыкальный калейдоскоп»

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В детской художественной школе № 2 в Академическом районе Екатеринбурга в этом году откроется мастерская керамики

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. В детской художественной школе № 2 имени Г.С. Мосина в Академическом районе ...

В Академическом районе подвели итоги битвы хоров между детскими садами

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. В Академическом районе Екатеринбурга подвели итоги традиционного вокального конкурса ...

В Академическом районе Екатеринбурга на следующей неделе в восьмой раз стартует «Битва хоров» среди воспитанников детских садов

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. В Академическом районе Екатеринбурга 23 ноября в восьмой раз начнется фестиваль-конкурс ...

Седьмая «Битва хоров» среди дошкольников прошла в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. «Битва хоров» среди дошкольников Академического района в седьмой раз прошла в ...

В Академическом районе Екатеринбурга в седьмой раз проходит «Битва хоров» среди воспитанников детских садов

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. В Академическом районе Екатеринбурга в седьмой раз проходит «Битва хоров» среди ...