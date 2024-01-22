В Академическом районе Екатеринбурга завершился отборочный тур на городской фестиваль-конкурс для дошкольников «Музыкальный калейдоскоп»

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. В детской художественной школе № 2 имени Г.С. Мосина в Академическом районе ...05.12.2023 В Академическом районе подвели итоги битвы хоров между детскими садами
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. В Академическом районе Екатеринбурга подвели итоги традиционного вокального конкурса ...17.11.2023 В Академическом районе Екатеринбурга на следующей неделе в восьмой раз стартует «Битва хоров» среди воспитанников детских садов
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. В Академическом районе Екатеринбурга 23 ноября в восьмой раз начнется фестиваль-конкурс ...12.12.2022 Седьмая «Битва хоров» среди дошкольников прошла в Академическом районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. «Битва хоров» среди дошкольников Академического района в седьмой раз прошла в ...28.11.2022 В Академическом районе Екатеринбурга в седьмой раз проходит «Битва хоров» среди воспитанников детских садов
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. В Академическом районе Екатеринбурга в седьмой раз проходит «Битва хоров» среди ...