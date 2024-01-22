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22.01.2024

В Академическом районе Екатеринбурга завершился отборочный тур на городской фестиваль-конкурс для дошкольников «Музыкальный калейдоскоп»

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. В Академическом районе Екатеринбурга прошел районный отборочный тур на участие в городском фестивале-конкурсе для дошкольников «Музыкальный калейдоскоп». Конкурс проводится в рамках Фестиваля детского и юношеского творчества «ТалантФест», который проходит с 2021 года, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

Талантливых воспитанников детских садов в восьмом районе отобрали из десятков претендентов по трем номинациям: «Вокал», «Хореография» и «Инструментальное творчество». Отборочный этап проходил в течение двух дней на площадке МАДОУ № 82. В итоге на общегородской конкурс было отобрано девять претендентов из всех представленных номинаций. Городской этап конкурса будет проходить 14 и 15 февраля, а имена победителей станут известны уже к 17 февраля.

Напомним, что ведущий застройщик территории АО СЗ «РСГ-Академическое» с момента основания восьмого района планомерно заботится о создании социальной инфраструктуры, чтобы сделать доступными отдых, досуг и дополнительное образование для всех детей в этой локации.

Так, в детских садах, кроме «Музыкального калейдоскопа», проводится общерайонный вокальный турнир «Битва хоров». А этим летом в восьмом районе города открылся филиал детской школы искусств (ЕДШИ) № 6 имени К. Е. Архипова. Он стал подарком для местных жителей к 300-летию уральской столицы от АО СЗ «РСГ-Академическое».

А годом ранее в Академическом районе открылся филиал Детской художественной школы № 2 имени Г.С. Мосина (ДХШ № 2). В стенах филиала работают несколько мастерских и небольшой выставочный зал.

В планах основателей района возвести здесь Дом детского и юношеского творчества, где под одной крышей детям будут доступны спортивные секции, творческие кружки и инженерные дисциплины.
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