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21.08.2023

Мероприятия в честь 300-летия Екатеринбурга посетили 1,2 млн человек

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. Праздничные мероприятия в честь 300-летия Екатеринбурга посетили 1,2 млн человек. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Мероприятия в честь 300-летия Екатеринбурга посетили 1,2 млн человек
Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга

«Праздник, который мы ждали как минимум последний год, завершился. По предварительным оценкам, он собрал 1,2 миллиона человек», — говорится в сообщении.

День города отмечался 19 августа с утра до ночи. На последнем этапе состоялись гранд-спектакль «Екатеринбург — место действия» и музыкальный концерт. На сцене выступали певица Валерия, хор Турецкого и гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян.

Над акваторией Городского пруда прошло лазерное шоу, а точку поставил десятиминутный фейерверк из 15 тысяч залпов. Представление разделили на десять частей. Диаметр самых больших зарядов достигал восьми дюймов, а огненные шары поднимались на высоту до 200 метров. Чтобы у людей была возможность уехать домой, общественный транспорт работал до 02.00.

Для уборки города после праздника были задействованы 133 единицы техники. По большей части, это вакуумная дорожная, тротуарная и поливомоечная техника. Уборкой случайного мусора и очисткой урн занимались 115 дорожных рабочих. За сутки из Екатеринбурга вывезли более 135 т мусора: 60 т днем, 75 — ночью.
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