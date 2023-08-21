Мероприятия в честь 300-летия Екатеринбурга посетили 1,2 млн человек

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2022. Коммунальные службы Екатеринбурга в ночь после празднования Дня города вывезли более ...03.09.2021 Коммунальные службы Екатеринбурга в августе вывезли из города 4 тыс. тонн мусора и грязи
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2021. Коммунальные службы Екатеринбурга в августе вывезли из города 2 тыс. 636 т мусора и 1 ...27.07.2015 В июле для уборки улиц Екатеринбурга службы благоустройства потратили более 38 тыс. кубометров воды
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2015. Службы благоустройства Екатеринбурга за июль 2015 года потратили на помывку улиц 38 ...15.04.2015 Службы благоустройства вывезли из Екатеринбурга за сутки более 600 т грязи
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2015. Службы благоустройства в ночь на 15 апреля вывезли с территории Екатеринбурга 635 т ...18.08.2014 Мероприятия в честь Дня города в Екатеринбурге посетили более 500 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2014. Мероприятия с 3 по 16 августа в честь Дня города в Екатеринбурге посетили более 500 ...