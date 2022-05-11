Екатеринбург отпраздновал День Победы

В Академическом районе Екатеринбурга состоялись праздничные мероприятия, посвященные 78-летию Победы в Великой Отечественной войне. Торжество, главным событием которого стал концерт, прошло в преддверии праздника — 7 мая.



По традиции митинг-концерт был организован в Преображенском парке, где была подготовлена сцена для выступления местных хоровых и танцевальных коллективов. Застройщик АО СЗ «РСГ-Академическое», поддерживающий культурные и спортивные мероприятия в восьмом районе Екатеринбурга, вновь помог организовать праздник.



«82 года тому назад началась Великая Отечественная война. Наши родные и близкие, отцы и деды, матери и бабушки, неимоверными усилиями, ценой своей жизни, трудовых подвигов одержали эту великую победу. Слава тем героям, которые защищали нашу родину», — обратился со сцены к пришедшим на праздник председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.







В этом году традиционное организованное шествие в Академическом не состоялось, поскольку по всей стране отменили акцию «Бессмертный полк». Но жители района пришли на концерт с портретами своих близких, участвовавших в сражениях или трудившихся в тылу.



Добавим, что в ходе праздника юнармейцы из школы № 16 провели церемонию с развертыванием флага. Специально приглашенным на концерт гостем стал муниципальный ансамбль танца и музыки «Иван да Марья». Завершился праздник запуском в небо белых голубей, символизирующих мирное небо.







По всему Екатеринбургу главные мероприятия прошли непосредственно в праздничный день — 9 мая. Он начался с торжественно-траурной церемонии «Память» на Широкореченском военно-мемориальном комплексе. Сотни екатеринбуржцев возложили цветы к мемориалу. Первыми это сделали ветераны войны и труженики тыла. Также к церемонии присоединились полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор региона Евгений Куйвашев, председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель гордумы Игорь Володин, главы районов города.



Далее на площади 1905 года состоялся торжественный парад войск Екатеринбургского гарнизона. Перед зрительскими трибунами промаршировали более 2 тыс. человек: ветераны, служащие Центрального военного округа, Росгвардии, ГУФСИН, МЧС, а также кадеты и юнармейцы. Зрителям представили более 30 образцов современной и исторической военной техники во главе с танком Т-34.







По завершении парада на площади 1905 года была организована выставка военной техники. Рядом с боевыми машинами были установлены тенты, где волонтеры могли помочь желающим найти информацию о принимавших участие в войне родственниках: судьба, звание, место захоронения. Также на площади была открыта экспозиция «Свердловск в годы Великой Отечественной войны», где были представлены вещи 40-х годов: солдатская посуда, монеты и так далее.



На другой стороне Исети, на улице Пушкина, прошла выставка ретроавтомобилей, где были представлены 14 машин и три мотоцикла.







Во вторую половину дня на площади 1905 года заработал кинотеатр под открытым небом. До вечера на экране транслировались классические советские фильмы о войне.



Помимо этого, большая культурная программа была подготовлена в парке Маяковского. С 12 часов здесь выступали творческие коллективы, а точку поставила группа «Земляне».



Вечером в Историческом сквере прошел гала-концерт «Дорога к Победе». Это было не просто музыкальное мероприятие: со сцены также звучали воспоминания жителей города о Великой Отечественной войне.



Завершился праздничный день салютом и фейерверком, запущенным над акваторией Городского пруда.



Фото предоставлены пресс-службами АО СЗ «РСГ-Академическое» и администрации Екатеринбурга