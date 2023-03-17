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В Екатеринбурге прошли первые тестовые испытания новой трамвайной линии в Академический район

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. Сегодня в Екатеринбурге прошли первые тестовые испытания новой трамвайной линии в Академический район. По маршруту проехал спецвагон, который используют для проверки контактной сети и рельсов, сообщает пресс-служба УК «Академический».

Вместо пассажиров в вагоне проехали сотрудники ЕМУП «Гортранс» и «Электросетьстрой», которые высоко оценили качество поездки по новым путям.

Напомним, строительство трамвайной линии в Академический район ведется с опережением срока почти на год. На новой ветке протяженностью 8,8 км появится 14 остановок. Электротранспорт пойдет из Академического района в ЦПКиО имени Маяковского по улицам Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Белореченская, Радищева, Куйбышева, Луначарского, Тверитина и Мичурина.

«Для проведения качественных испытаний спецвагонам необходимо «наездить» 20 тыс. т, как мы это делали при запуске трамвая в Верхнюю Пышму. На это уходит примерно два месяца. Это позволит выявить различные изъяны, например, просадки грунта. Хочу подчеркнуть, что со строительством ветки в Академический район мы значительно опережаем график, поскольку по контракту срок окончания строительства — декабрь 2024 года», — сказал глава города Алексей Орлов.

Ранее замглавы города Алексей Бубнов подчеркнул, что к моменту празднования 300-летия Екатеринбурга строители завершат основные работы на трамвайной ветке. Однако полноценное движение по ней будет открыто не ранее зимы 2023-2024 годов.
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