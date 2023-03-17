В Екатеринбурге прошли первые тестовые испытания новой трамвайной линии в Академический район

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, где будет реализован второй этап ...17.03.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты для продолжения строительства трамвайной линии в Академический район
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, ...22.03.2022 В рамках строительства трамвайной линии в Академический район Екатеринбурга завершена укладка грунтового основания
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что строительство трамвайной линии в ...22.03.2021 В Екатеринбурге реконструируют три улицы для строительства трамвайной ветки в Академический район
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о заключении долгосрочного ...06.02.2018 Объявлен тендер на строительство трамвайной линии в Академический район Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2018. АО «Региональная Строительная Группа — Академическое» (АО «РСГ — Академическое») ...