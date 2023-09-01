В Екатеринбурге подвели итоги первой приемной кампании федерального проекта «Профессионалитет»

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. В Екатеринбурге подведены первые итоги работы строительного кластера в рамках федерального проекта «Профессионалитет». На встрече представители профессиональных образовательных учреждений Свердловской области поделились результатами первой приемной кампании по актуализированным учебным программам, сообщает пресс-служба компании «Атомстройкомплекс».



Самым большим кластером проекта «Профессионалитет» в Свердловской области стало «Строительство» на базе Уральского колледжа технологий и предпринимательства. Этот кластер объединил шесть индустриальных партнеров и 10 образовательных организаций. Ключевым работодателем является строительный холдинг «Атомстройкомплекс» — часть занятий по обновленным специальностям проходит на производственных и строительных площадках компании.



«За прошедший год в рамках программы «Профессионалитет» участниками проекта уже сделано многое. К примеру, студенты сетевых учебных заведений побывали на объектах «Атомстройкомплекса» с экскурсиями. Такое знакомство с компанией позволяет увидеть своими глазами высокую планку качества и перспективы своей будущей профессии. Для нас актуальным стало расширение сотрудничества с образовательными учреждениями по специальностям, которые не вошли в кластер строительство, но нам интересны. Например, связанные со строительством дорожной инфраструктуры или дефицитные специальности, такие как машинист башенного крана», — отметила директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.



Помимо изменений в учебном плане, где появились актуальные дисциплины и увеличилось количество практических занятий, перестроена материальная база Уральского колледжа технологий и предпринимательства. В базовом учреждении кластера «Строительство» появились 23 мастерские, в которых студенты будут осваивать навыки работы на оборудовании, аналогичном тому, что применяется на реальных стройках. Совместная работа строителей и учебных заведений позволит выпускать адаптированного к рынку специалиста, а студентам — уже к 17 годам бесплатно получить рабочую профессию с гарантией последующего трудоустройства на предприятия лидеров строительного рынка.



Напомним, что кластер подготовки кадров для строительной отрасли в рамках федерального проекта «Профессионалитет» был создан в 2022 году. За три года по программе планируется обучить 1 тыс. 950 человек.