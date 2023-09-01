УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:20

В Екатеринбурге подвели итоги первой приемной кампании федерального проекта «Профессионалитет»

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. В Екатеринбурге подведены первые итоги работы строительного кластера в рамках федерального проекта «Профессионалитет». На встрече представители профессиональных образовательных учреждений Свердловской области поделились результатами первой приемной кампании по актуализированным учебным программам, сообщает пресс-служба компании «Атомстройкомплекс».

Самым большим кластером проекта «Профессионалитет» в Свердловской области стало «Строительство» на базе Уральского колледжа технологий и предпринимательства. Этот кластер объединил шесть индустриальных партнеров и 10 образовательных организаций. Ключевым работодателем является строительный холдинг «Атомстройкомплекс» — часть занятий по обновленным специальностям проходит на производственных и строительных площадках компании.

«За прошедший год в рамках программы «Профессионалитет» участниками проекта уже сделано многое. К примеру, студенты сетевых учебных заведений побывали на объектах «Атомстройкомплекса» с экскурсиями. Такое знакомство с компанией позволяет увидеть своими глазами высокую планку качества и перспективы своей будущей профессии. Для нас актуальным стало расширение сотрудничества с образовательными учреждениями по специальностям, которые не вошли в кластер строительство, но нам интересны. Например, связанные со строительством дорожной инфраструктуры или дефицитные специальности, такие как машинист башенного крана», — отметила директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.

Помимо изменений в учебном плане, где появились актуальные дисциплины и увеличилось количество практических занятий, перестроена материальная база Уральского колледжа технологий и предпринимательства. В базовом учреждении кластера «Строительство» появились 23 мастерские, в которых студенты будут осваивать навыки работы на оборудовании, аналогичном тому, что применяется на реальных стройках. Совместная работа строителей и учебных заведений позволит выпускать адаптированного к рынку специалиста, а студентам — уже к 17 годам бесплатно получить рабочую профессию с гарантией последующего трудоустройства на предприятия лидеров строительного рынка.

Напомним, что кластер подготовки кадров для строительной отрасли в рамках федерального проекта «Профессионалитет» был создан в 2022 году. За три года по программе планируется обучить 1 тыс. 950 человек.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
01.09.2023 В Екатеринбурге стартовал федеральный проект «Профессионалитет» по направлению «Строительство»

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. В День Знаний на базе Уральского колледжа технологий и предпринимательства открылся ...

04.07.2023 «Атомстройкомплекс» пригласил на работу выпускников Уральского колледжа технологий и предпринимательства

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. Представители «Атомстройкомплекса» поздравили с окончанием учебы выпускников Уральского ...

26.06.2023 «Атомстройкомплекс» принял участие в организации марафона профессий «Ландшафтный дизайн»

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. На базе Уральского колледжа строительства и предпринимательства прошел марафон ...

16.03.2023 Свердловчане получили возможность бесплатно осваивать строительные профессии с последующим трудоустройством на предприятия «Атомстройкомплекса»

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. В Свердловской области в рамках федерального проекта «Профессионалитет» стартовала ...

27.10.2022 «Атомстройкомплекс» провел для старшеклассников серию экскурсий в рамках проекта «Профессионалитет»

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2022. Для старшеклассников, собирающихся поступать в вузы и колледжи на строительные ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров05.10.2023Павел Ваняшин: На Среднем Урале 19 из 20 плательщиков соблюдают сроки уплаты налогов06.10.2023Туризм должен продолжаться06.10.2023Поучительные экскурсии
Архив новостей
Ноябрь 2023 (100)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18