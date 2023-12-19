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После получения диплома 150 студентов Уральского колледжа технологий трудоустроят в компанию «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. В Екатеринбурге первый семестр по проекту «Профессионалитет» окончили 630 студентов-целевиков строительного профиля. После защиты диплома 150 выпускников Уральского колледжа технологий и предпринимательства гарантированно будут трудоустроены в структуры строительного холдинга «Атомстройкомплекс». Об этом сообщает пресс-служба застройщика.

Как отмечают преподаватели Уральского колледжа технологий и предпринимательства, средний выпускной балл абитуриентов, поступивших на первый поток «Профессионалитета», выше, чем у абитуриентов прошлых лет.

После получения диплома 150 студентов Уральского колледжа технологий трудоустроят в компанию «Атомстройкомплекс»

«С одной стороны, мы сократили продолжительность обучения, а с другой — сделали его более содержательным. В течение семестра в постоянном контакте с работодателем находятся и преподаватели, и студенты, они общаются с бригадирами, рабочими, видят повседневные задачи, которые решают на производстве, и адаптируются к реальному рынку, к его потребностям», — отмечает директор Уральского колледжа технологий и предпринимательства Николай Доронин.

После получения диплома 150 студентов Уральского колледжа технологий трудоустроят в компанию «Атомстройкомплекс»

Так, за время первого семестра студенты кластера «Строительство» изучили работу плиточника, маляра, штукатура с применением новых закупленных в рамках проекта инструментов.

«Мы взаимодействуем не только с учебными заведениями среднего звена, но и с вузами. Предлагаем студентам работу по совместительству, с гибким графиком. Ежегодно на предприятия нашего холдинга трудоустраивается около сотни молодых специалистов, со стартом проекта мы рассчитываем, как минимум, удвоить эту цифру», — рассказала директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс Галина Хабарова, подчеркнув, что «Профессионалитет» способствует популяризации строительной отрасли среди молодежи.

Напомним, что проект рассчитан на 2023-2025 годы. В рамках него студенты будут обучаться по 10 востребованным строительным специальностям начального и среднего профессионального образования.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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