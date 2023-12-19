После получения диплома 150 студентов Уральского колледжа технологий трудоустроят в компанию «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2023. Строительный холдинг «Атомстройкомплекс», заинтересованный в воспитании будущих кадров ...03.11.2023 В Екатеринбурге подвели итоги первой приемной кампании федерального проекта «Профессионалитет»
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. В Екатеринбурге подведены первые итоги работы строительного кластера в рамках ...01.09.2023 В Екатеринбурге стартовал федеральный проект «Профессионалитет» по направлению «Строительство»
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. В День Знаний на базе Уральского колледжа технологий и предпринимательства открылся ...04.07.2023 «Атомстройкомплекс» пригласил на работу выпускников Уральского колледжа технологий и предпринимательства
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. Представители «Атомстройкомплекса» поздравили с окончанием учебы выпускников Уральского ...11.11.2021 Студенты уральского колледжа посетили две стройплощадки «Атомстройкомплекса» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2021. Компания «Атомстройкомплекс» организовала экскурсию на свои стройплощадки в ...