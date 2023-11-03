Порядка 30% студентов после практики на объектах «Атомстройкомплекса» трудоустраиваются в структуры девелопера

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2023. Строительный холдинг «Атомстройкомплекс», заинтересованный в воспитании будущих кадров для строительной отрасли, на постоянной основе сотрудничает с профильными учебными заведениями и является опорным работодателем федерального проекта «Профессионалитет».Как сообщает пресс-служба застройщика, ежегодно порядка 30% студентов, прошедших практику на объектах компании, остаются работать в структурах холдинга. Так, в 2023 году в «Атомстройкомплексе» было трудоустроено почти 90 молодых специалистов.В 2023 году стройхолдинг провел экскурсии по своим строительным и производственным площадкам для 250 студентов УрФУ, УрГАХУ и Уральского колледжа технологий и предпринимательства. Около 150 студентов смогли познакомиться с полным циклом производства девелопера — от изготовления стройматериалов до работы на строительной площадке.Директор по персоналу «Атомстройкомплекса» Галина Хабарова рассказала, что молодые соискатели ценят компанию за комфортные условия труда, современные технологии на производстве и корпоративную жилищную программу, позволяющую на выгодных условиях приобретать современное жилье для себя и своих близких.«В этом году в компанию трудоустроились почти 90 молодых специалистов (младше 23 лет), из них 35 — по рабочим специальностям, 54 — по инженерно-техническим», — подчеркнула Галина Хабарова.Также в 2023 году в Свердловской области был сделан первый набор студентов строительного профиля в рамках федерального проекта «Профессионалитет» — 750 студентов начали обучение по 10 специальностям, из них 630 человек подписали договор о целевом обучении со строительными предприятиями региона, включая «Атомстройкомплекс».У девелоперов есть все основания ожидать качественного роста подготовки выпускников — «Профессионалитет» обновил материально-техническую базу, оснастил современным оборудованием мастерские, где студенты смогут оттачивать необходимые в работе навыки.