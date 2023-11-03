Порядка 30% студентов после практики на объектах «Атомстройкомплекса» трудоустраиваются в структуры девелопера

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. В Екатеринбурге подведены первые итоги работы строительного кластера в рамках ...01.09.2023 В Екатеринбурге стартовал федеральный проект «Профессионалитет» по направлению «Строительство»
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. В День Знаний на базе Уральского колледжа технологий и предпринимательства открылся ...13.07.2023 Компания «Атомстройкомплекс» за полгода провела экскурсии по строящимся объектам для 200 студентов профильных специальностей
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В текущем году строящиеся объекты компании «Атомстройкомплекс» посетили более 200 ...30.03.2023 «Атомстройкомплекс» провел экскурсии для студентов стройфака УрФУ на заводах по выпуску твинблоков и цементов
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. Студенты УрФУ, обучающиеся на строительном факультете, посетили с экскурсией два ...27.10.2022 «Атомстройкомплекс» провел для старшеклассников серию экскурсий в рамках проекта «Профессионалитет»
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2022. Для старшеклассников, собирающихся поступать в вузы и колледжи на строительные ...