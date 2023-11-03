УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:22

Порядка 30% студентов после практики на объектах «Атомстройкомплекса» трудоустраиваются в структуры девелопера

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2023. Строительный холдинг «Атомстройкомплекс», заинтересованный в воспитании будущих кадров для строительной отрасли, на постоянной основе сотрудничает с профильными учебными заведениями и является опорным работодателем федерального проекта «Профессионалитет».

Как сообщает пресс-служба застройщика, ежегодно порядка 30% студентов, прошедших практику на объектах компании, остаются работать в структурах холдинга. Так, в 2023 году в «Атомстройкомплексе» было трудоустроено почти 90 молодых специалистов.

Порядка 30% студентов после практики на объектах «Атомстройкомплекса» трудоустраиваются в структуры девелопера
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

В 2023 году стройхолдинг провел экскурсии по своим строительным и производственным площадкам для 250 студентов УрФУ, УрГАХУ и Уральского колледжа технологий и предпринимательства. Около 150 студентов смогли познакомиться с полным циклом производства девелопера — от изготовления стройматериалов до работы на строительной площадке.

Директор по персоналу «Атомстройкомплекса» Галина Хабарова рассказала, что молодые соискатели ценят компанию за комфортные условия труда, современные технологии на производстве и корпоративную жилищную программу, позволяющую на выгодных условиях приобретать современное жилье для себя и своих близких.

«В этом году в компанию трудоустроились почти 90 молодых специалистов (младше 23 лет), из них 35 — по рабочим специальностям, 54 — по инженерно-техническим», — подчеркнула Галина Хабарова.

Также в 2023 году в Свердловской области был сделан первый набор студентов строительного профиля в рамках федерального проекта «Профессионалитет» — 750 студентов начали обучение по 10 специальностям, из них 630 человек подписали договор о целевом обучении со строительными предприятиями региона, включая «Атомстройкомплекс».

У девелоперов есть все основания ожидать качественного роста подготовки выпускников — «Профессионалитет» обновил материально-техническую базу, оснастил современным оборудованием мастерские, где студенты смогут оттачивать необходимые в работе навыки.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.11.2023 В Екатеринбурге подвели итоги первой приемной кампании федерального проекта «Профессионалитет»

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. В Екатеринбурге подведены первые итоги работы строительного кластера в рамках ...

01.09.2023 В Екатеринбурге стартовал федеральный проект «Профессионалитет» по направлению «Строительство»

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. В День Знаний на базе Уральского колледжа технологий и предпринимательства открылся ...

13.07.2023 Компания «Атомстройкомплекс» за полгода провела экскурсии по строящимся объектам для 200 студентов профильных специальностей

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В текущем году строящиеся объекты компании «Атомстройкомплекс» посетили более 200 ...

30.03.2023 «Атомстройкомплекс» провел экскурсии для студентов стройфака УрФУ на заводах по выпуску твинблоков и цементов

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. Студенты УрФУ, обучающиеся на строительном факультете, посетили с экскурсией два ...

27.10.2022 «Атомстройкомплекс» провел для старшеклассников серию экскурсий в рамках проекта «Профессионалитет»

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2022. Для старшеклассников, собирающихся поступать в вузы и колледжи на строительные ...

Популярные новости
24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году22.11.2023Ученый объяснил неурожаи картофеля, овощей и кормовых культур в Свердловской области в последние четыре года24.11.2023Татьяна Янтюшева: Исправление исторических ошибок в ЕГРН — одна из ключевых задач Росреестра06.12.2023Эхо коммунальных войн21.11.2023Долги свердловчан по взносам на капремонт выросли на 10,5% в III квартале 2023 года
Архив новостей
Декабрь 2023 (437)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
1