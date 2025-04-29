Первокурсникам строительных специальностей поступили предложения о работе прямо на торжественной линейке

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2025. Две трети первокурсников Уральского колледжа технологий предпринимательства (УКТП) будут обучаться по специальностям строительного профиля. Всего набор в учреждении в этом учебном году составил 500 человек. Первокурсники получили приглашение от работодателя уже на торжественной линейке. Об этом сообщает пресс-служба «Атомстройкомплекса».На протяжении многих лет колледж — главный поставщик профессиональных кадров для строительного холдинга «Атомстройкомплекс». Ежегодно десятки студентов приходят в «Атом» на практику, а после окончания — трудоустраиваются на предприятия холдинга.«Многолетнее сотрудничество с колледжем неслучайно, ведь у нас — общие ценности, мы одинаково чтим преемственность профессионального опыта. В результате симбиоза теоретической базы колледжа и практической базы «Атомстройкомплекса» вырастают высококлассные специалисты, которые развивают наш регион», — отметил замдиректора АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Дмитрий Хватов.В этом году в числе первокурсников колледжа — выпускники профильных строительных классов лицея № 180 и школы № 52 Чкаловского района. Весной они приняли участие в кейс-чемпионате по разработке и изготовлению деревянного конструктора в виде известных зданий Екатеринбурга. Его организовал «Атом» совместно с УКТП в рамках федерального проекта «Профессионалитет».«Радует, что благодаря сотрудничеству с «Атомстройкомплексом» мы готовим будущих строителей еще со школьной скамьи. В этом году вместе с опорным работодателем и Министерством образования Свердловской области мы продолжим взаимодействие со школами: практика показывает, что такая работа помогает ребятам уже в 7-8 классе погрузиться в профессию и выбрать ее осознанно», — отметил директор Уральского колледжа технологий и предпринимательства Николай Доронин.«Я ходил в Уральский колледж технологий и предпринимательства с 7 класса и сразу знал, что буду поступать именно сюда. Здесь сильный педагогический состав и множество возможностей для студентов. Участие в кейс-чемпионате и создание деревянного конструктора в виде здания Главпочтамта принесло нашей команде победу, а мне дало новые навыки и мотивировало еще увереннее двигаться вперед по выбранному пути», —рассказывает первокурсник УКТП Платон Мельников«Атомстройкомплекс» является опорным работодателем кластера «Строительство», созданного в Свердловской области в рамках федерального проекта «Профессионалитет», с 2023 года. Компания способствует внедрению в образовательный процесс современного оборудования и технологий, а также корректировке программ обучения, чтобы студенты получали актуальные навыки и могли успешно решать производственные задачи предприятия.