На производственную практику в «Атомстройкомплекс» вышли более 40 студентов рабочих специальностей

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. Строительный холдинг «Атомстройкомплекс» стал лидером по количеству целевых договоров, ...28.02.2024 После получения диплома 150 студентов Уральского колледжа технологий трудоустроят в компанию «Атомстройкомплекс»
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. В Екатеринбурге первый семестр по проекту «Профессионалитет» окончили 630 ...08.02.2024 Порядка 20% сотрудников «Атомстройкомплекса» моложе 25 лет
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. Каждый пятый сотрудник строительного холдинга «Атомстройкомплекс» младше 25 лет. При ...19.12.2023 Порядка 30% студентов после практики на объектах «Атомстройкомплекса» трудоустраиваются в структуры девелопера
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2023. Строительный холдинг «Атомстройкомплекс», заинтересованный в воспитании будущих кадров ...13.07.2023 Компания «Атомстройкомплекс» за полгода провела экскурсии по строящимся объектам для 200 студентов профильных специальностей
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В текущем году строящиеся объекты компании «Атомстройкомплекс» посетили более 200 ...