На производственную практику в «Атомстройкомплекс» вышли более 40 студентов рабочих специальностей

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. Более 40 студентов рабочих специальностей вышли на производственную практику на предприятиях компании «Атомстройкомплекс». Большинство практикантов — учащиеся Уральского колледжа технологий и предпринимательства, с которым строители сотрудничают много лет, сообщает пресс-служба девелопера.Директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова рассказала, что большинство ребят проходят практику на строительстве жилых домов, коммерческих помещений и объектов социальной инфраструктуры, в том числе школ и медицинских учреждений. Еще восемь третьекурсников колледжа работают помощниками операторов деревообрабатывающих станков в цехе ЗАО «БиКдрев» (входит в структуру «Атомстройкомплекса»), где выпускают межкомнатные двери, которые устанавливают на объектах девелопера.«На время прохождения производственной практики учащиеся официально трудоустраиваются к нам на предприятия и получают заработную плату, в среднем практика длится два месяца. По статистике, не менее 30% практикантов в после получения дипломов возвращаются к нам работать. Тем, кто продолжает обучение в ВУЗе, мы даем возможность совмещать работу с учебой, трудоустраивая на неполный день, по гибкому графику», — пояснила Галина Хабарова, подчеркнув, что «Атом» вскоре ожидает новый приток молодых кадров.Напомним, что «Атомстройкомплекс» стал ключевым работодателем образовательного строительного кластера, созданного в Свердловской области в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В этом году 150 первокурсников проекта заключили договоры о целевом обучении с девелопером с гарантией трудоустройства.