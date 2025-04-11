В «Атомстройкомплекс» в этом году смогут устроиться 40 выпускников программы «Профессионалитет»

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2025. В «Атомстройкомплекс» в этом году смогут трудоустроиться 40 выпускников программы «Профессионалитет». Это ребята, освоившие в рамках федерального проекта востребованные строительные специальности, сообщает пресс-служба застройщика.«Атом» является опорным работодателем строительного кластера в регионе, а образовательной базой — Уральский колледж технологии и предпринимательства. Благодаря этому сотрудничеству выучиться на сварщика, плотника, плиточника, маляра в Свердловской области можно бесплатно.В ходе обучения девелопер принимает студентов на производственную практику, организовывает экскурсии на собственное производство, проводит кейс-чемпионаты, а после получения дипломов — принимает на работу. Возможность получить не только востребованную профессию, но и поддержку крупного регионального работодателя является весомым аргументом при выборе профессионального пути как для абитуриентов, так и для их родителей. Девелопер также отмечает качество подготовки и мотивацию молодых специалистов, значительно возросшие за счет тесного сотрудничества образовательных учреждений и работодателей.«Ежегодно мы отправляем своих лучших строителей на национальный конкурс профмастерства «Славим человека труда». В этом году честь нашей компании представлял выпускник Уральского колледжа технологии и предпринимательства, который два года назад получил диплом и устроился к нам на предприятие. Примечательно, что колледж стал площадкой проведения регионального этапа конкурса, и наш участник вновь оказался в своей alma mater — но уже в качестве состоявшегося профессионала, успехи которого отмечены в большом коллективе. Его пример стал хорошей мотивацией и для студентов, и для преподавателей колледжа, которые, конечно, могут гордиться результатами своего труда», — рассказала директор департамента управления персоналом ГК «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.Отметим, что в «Атомстройкомплексе» рабочие продолжают непрерывно наращивать свои компетенции: проходят регулярное обучение, принимают участие в корпоративных конкурсах профессионального мастерства. В июне в компании прошел 17-й по счету конкурс профессионального мастерства по шести специальностям: арматурщик, каменщик, электромонтажник по освещению и осветительным сетям, плотник, плиточник, маляр.