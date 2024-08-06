Продукция шести заводов «Атомстройкомплеса» отмечена Знаком качества Национального объединения строителей

Фото предоставлено пресс-службой компании "Атомстройкомплекс"

УрБК. 03.10.2024. Продукция шести заводов строительного холдинг «Атомстройкомплекс» отмечена Знаком качества Национального объединения строителей (НОСТРОЙ). Предприятия включены в Реестр добросовестных поставщиков и производителей НОСТРОЙ. Такое решение было принято по итогам исследования производственных процессов и продукции предприятий специалистами объединения.Знак качества был вручен генеральному директору ГК «Атомстройкомплекс» Валерию Ананьеву президентом НОСТРОЙ Антоном Глушковым и вице-президентом НОСТРОЙ Аркадием Чернецким в ходе Международного строительного форума 100+ TechnoBuild на стенде компании. Представители объединения строителей оценили представленные в экспозиции строительные материалы местного производства — газоблоки, утеплитель, арматурные каркасы, цемент и бетон, которые выпускает на своих заводах крупный строительный холдинг «Атомстройкомплекс».«Мы занимаем лидирующие позиции по вводу жилья и объектов социальной инфраструктуры, и мы заинтересованы в использовании исключительно качественных стройматериалов как собственного производства, так и других поставщиков. Национальный реестр добросовестных производителей и поставщиков строительных материалов зарекомендовал себя как эффективная и признанная система аудита. Продукция, отмеченная Знаком качества НОСТРОЙ, теперь будет приоритетной для нас», — отметил Валерий Ананьев.Антон Глушков напомнил, что в августе 2024 года делегация НОСТРОЙ посетила предприятия ГК «Атомстройкомплекс». Он рассказал, что продукция заводов успешно прошла испытания в аккредитованных НОСТРОЙ лабораториях, а также проверку на соответствие стандартам качества нацобъединения. По итогам проверки принято решение присвоить Знак качества НОСТРОЙ продукции заводов ООО «Производственно-строительное объединение «ТЕПЛИТ», ООО «Каменск-Уральский завод строительных материалов», ООО «ИЗВЕСТЬ СЫСЕРТИ», ООО Завод «БЕРИТ», ООО «БЕТОН-ЭКСПРЕСС» и ООО «Богдановичский завод минерало-ватных плит».Реестр добросовестных производителей/поставщиков строительной продукции — результат трансформации Каталога импортозамещающих строительных материалов и оборудования в картографическую проекцию промышленности строительных материалов на территории Российской Федерации. Проект направлен на борьбу с фальсификатом строительных материалов и внедрение добровольной маркировки строительной продукции, по которой потребитель сможет получить исчерпывающую информацию о товаре, его характеристиках и убедиться в оригинальности материала.