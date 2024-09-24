XI старт 100+ TechnoBuild

В Екатеринбурге начал работу XI Международный форум-выставка 100+ TechnoBuild. Мероприятия на базе МВЦ «Экспо» будут проходить до конца рабочей недели.«Уже в одиннадцатый раз мы открываем большой строительный форум. Сегодня это называется строительная неделя, и я очень рад, что инициативу проведения этого мероприятия поддержали Правительство Российской Федерации и Минстрой России. Ценность и важность этой недели заключается в том, что настоящие профессионалы строительной отрасли встречаются и обмениваются опытом. В конечном итоге их наработки реализуются в наших городах, в регионах нашей страны», — отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на открытии форума.Стенды с разработками в этом году заняли 40 тыс. кв. м. Участниками промышленной выставки стали 600 компаний из 38 российских регионов, 76 городов. Среди зарубежных партнеров — Зимбабве, Казахстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Камбоджа, Таджикистан, Индия, Иран, Бразилия, Беларусь, Эфиопия, Куба, Катар, Малайзия.«Здесь присутствуют и представители дружественных нам стран, и коллеги со всей страны. Это говорит о том, что строительная отрасль продолжает развиваться, является драйвером экономики. Современные технологии строительства, материалы, оборудование, технологии проектирования — все, что связано со строительной отраслью, — вызывает неподдельный интерес», — отметил первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.Организаторы ожидают, что в этом году форум посетят 40 тыс. человек. Гостей ожидают стенды с уральскими стройматериалами, сессии с экспертами и лекции от застройщиков. На протяжении всех четырех дней эксперты будут обсуждать технологии и ноу-хау в сфере строительства. Всего запланировано проведение 220 сессий с участием 1 тыс. специалистов.Ключевым событием форума станет пленарное заседание «Строительство будущего» 2 октября, на котором застройщики и органы власти в формате диалога затронут тему трансформации жилых пространств, развития малых городов, тенденций промышленного и инфраструктурного строительства.Также на выставке можно будет провести тест-драйв 60 различных моделей строительной техники, которая выставлена перед входом в «Екатеринбург-Экспо». В день открытия форума можно будет оценить ходовые качества тягачей и самосвалов. 2 и 3 октября будут доступны для тестирования коммунальная техника, экскаваторы-погрузчики, фронтальные погрузчики, экскаваторы, 4 октября — складская техника.В павильоне № 1 посетителей форума ждет обширная экспозиция из строительного оборудования и материалов, изготовленных в рамках программы импортозамещения. Одним из экспонатов стенда является керамзитоизвестковый блок. Среди его преимуществ на рынке строительных материалов специалисты выделяют относительно малый вес, экологичность, стойкость к воздействию микроорганизмов, плесени и грибка, высокую прочность, низкую теплопроводность, негорючесть, стойкость к перепадам температур. Также на выставке представят единственного в России производителя лифтов, которые могут развивать скорость до шести метров в секунду.Кроме того, на стенде «Атомстройкомплекс-Промышленность» застройщик продемонстрирует строительные материалы, которые производятся на заводах Среднего Урала. В число выставочных образцов входят каркасы из арматуры, стеновые газоблоки, двери, силикатный облицовочный кирпич, конструкции из железобетона, светопрозрачные конструкции. Большая часть продукции произведена на 11 заводах ГК «Атомстройкомплекс». Компания отслеживает современные тренды развития строительного рынка и за счет этого предлагает клиентам современные решения для строительства жилых домов. Ключевым моментом в производстве является снижение трудоемкости работ на стройплощадке за счет заводского исполнения основных узлов. https://urbc.ru/1068131931-na-forume-100technobuild-atomstroykompleks-predstavit-uralskie-stroymaterialy.htmlВ свою очередь, эксперты НИЦ «Строительство» проведут часть секций, посвященных инженерии в строительстве. Они расскажут участникам, какие технологии применяются при работе с бетоном, деревянными и стальными перекрытиями. Также специалисты ответят на вопросы об особенностях проведения геотехнических изысканий во время подземного строительства.