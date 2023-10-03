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Сегодня, 10:45

Свердловские власти готовятся к 100+ TechnoBuild 2025

В Свердловской области анонсировали тему и концепцию XII Международного строительного форума 100+ TechnoBuild, который состоится в Екатеринбурге с 30 сентября по 3 октября. Темой мероприятия, которое проходит при активной поддержке региональных властей, выбрана «Архитектура победы», уточняет департамент информационной политики Среднего Урала.

Губернатор Евгений Куйвашев, который является заместителем председателя оргкомитета мероприятия, неоднократно заявлял о важности форума для активного развития территорий и достижения целей национальных проектов «Инфраструктура для жизни» и «Экономика данных».

«Ценность и важность этой недели заключается в том, что настоящие профессионалы строительной отрасли встречаются и обмениваются опытом. В конечном итоге их наработки реализуются в наших городах, в регионах нашей страны», — рассказывал Е. Куйвашев на открытии форума в прошлом году.

Отметим, что организационный комитет возглавляет министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, а в число соорганизаторов форума входят правительство Свердловской области и Гильдия строителей Урала. Также среди соорганизаторов — подведомственные Минстрою РФ вузы и научные институты. За время своего существования с 2014 года форум прочно закрепил за собой статус авторитетной международной площадки для обсуждения стратегических задач строительной отрасли и демонстрации достижений.

Свердловские власти готовятся к 100+ TechnoBuild 2025

Основной темой и концепцией строительного форума в этом году Минстроем РФ была выбрана «Архитектура победы». По словам руководителя рабочей группы по подготовке форума 100+ Веры Белоус, это объясняется необходимостью осмысления новой роли строительства и архитектуры в современном мире. Климатические изменения, рост урбанизации и глобальные кризисы требуют от архитектуры быть не только искусством создания красивых зданий, но и эффективным инструментом преодоления хаоса, неравенства, устаревших подходов, отметила В. Белоус.

Таким образом, участники смогут обсудить на форуме возможности ответа архитектуры глобальным вызовам. В частности, темами обсуждения станут восстановление городов после войн или стихийных бедствий, а также строительство комфортного будущего для всех. Сессии деловой программы включат в себя дискуссии и выступления на темы инновационного строительства, устойчивого развития городов и создания пространств для объединения людей. Также большое внимание будет уделено маркетингу недвижимости, дизайну интерьеров и развитию городской среды, в частности, транспортной инфраструктуры. Помимо этого, будут обсуждаться традиционные темы проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений, экологического строительства, цифрового проектирования, инновационных материалов и технологий и другие.

В выставке примут участие 77 официальных делегаций, включая представителей 36 стран. Запланировано выступление около тысячи спикеров на более чем 250 деловых мероприятиях. Экспозиция будет размещена в павильонах Екатеринбург-ЭКСПО. Снаружи выставочного комплекса, как и в прошлом году, разместится строительная и специальная техника с возможностью проведения тест-драйвов. Всего планируется привлечь около 650 экспонентов из России и зарубежных стран

Также в рамках выставки пройдет награждение победителей Всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards. В этом году в нее включены новые номинации, такие как «Объекты монументальной архитектуры». Участие в выставке бесплатное, приём заявок начался 3 марта и продлится до 15 мая. Регистрация на 100+ откроется летом.

Напомним, что в прошлом году в форуме приняли участие около 35 тыс. гостей, а также 610 российских и зарубежных компаний. Центральным событием мероприятия стало пленарное заседание «Строительство будущего», на котором губернатор области Евгений Куйвашев обозначил приоритетные направления в развитии территорий и подчеркнул важность баланса между строительством жилья и развитием инфраструктуры. Также на полях форума было заключено множество соглашений в строительной сфере.

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
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