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В конкурсе профессионального мастерства среди рабочих строительных специальностей компании «Атомстройкомплекс» приняли участие более 60 специалистов

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. В конкурсе профессионального мастерства среди рабочих строительных специальностей компании «Атомстройкомплекс» приняли участие более 60 специалистов из различных подразделений. В этом году свое мастерство показали рабочие 11 строительных специальностей, среди которых каменщики, электромонтажники, маляры, монтажники и бетонщики, кровельщики, арматурщики, плиточники, сообщает пресс-служба девелопера.

В конкурсе профессионального мастерства среди рабочих строительных специальностей компании «Атомстройкомплекс» приняли участие более 60 специалистов

«Конкурс много лет подряд становится площадкой для профессионального взаимодействия, это эффективное средство повышения квалификации и качества выполнения работ, мотивации и поощрения строителей. Такой подход дает возможность строителям передавать накопленный опыт молодым коллегам, а покупателям гарантирует высокое качество возводимого жилья на каждом этапе строительства и отделки», — рассказала директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.

Следует отметить, что уровень требований к качеству работы строителей растет с каждым соревнованием и каждый год вводятся современные методы оценки. Так, на совмещенном конкурсе электрогазосварщиков и монтажников санитарно-технических систем задания участников оценивали уже не только визуально. Организаторы пригласили специалистов по неразрушающему контролю, которые с помощью ультразвуковой аппаратуры проверяли сварные швы.

В конкурсе профессионального мастерства среди рабочих строительных специальностей компании «Атомстройкомплекс» приняли участие более 60 специалистов

Добавим, что высокое качество работы сотрудников компании «Атомстройкомплекс» подтверждают ежегодные награды городского, регионального и федерального уровней. Кроме того, участники корпоративных соревнований уральского девелопера на протяжении нескольких лет представляют Свердловскую область на федеральном уровне в конкурсах «Строймастер» и «Славим человека труда».

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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