«Атомстройкомплекс» торжественно принял в профсоюз «Лидер стройки» лучших работников строительных специальностей

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. В компании «Атомстройкомплекс» торжественно приняли лучших работников строительных специальностей в профессиональный союз «Лидер стройки». В этом году в объединение было включено 22 сотрудника, среди которых маляры, плотники, каменщики, бетонщики, монтажники со всех предприятий холдинга, сообщает пресс-служба девелопера.Заслуженный строитель России генеральный директор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев на торжественном вручении наград, напомнив, что церемония проходит в 16-й раз, сообщил, что для строителя звание «Лидера стройки» — это не только гордость, но и ответственность за свой труд.«Миссия нашей компании — менять жизнь людей к лучшему, сохранять историческое и культурное наследие, создавать в городе новые точки притяжения. На участников союза как на проводников ценностей компании мы, внедряя новые технологии и решения, реализуя уникальные, сложные строительные проекты, мы рассчитываем в первую очередь» — сказал Валерий Ананьев, отметив, что лидеров стройки ждет серьезная работа.Так, в 2024 году компания «Атомстройкомплекс» намерена ввести в эксплуатацию целый ряд сложных объектов социальной инфраструктуры: новые школы (на 1 тыс. 200 мест в Академическом, на 1 тыс. 500 мест в Пионерском микрорайоне и на 400 мест в Пышме), девятиэтажную взрослую поликлинику в Академическом районе. Кроме того, девелопер должен выполнить основной комплекс работ по возведению нового завода по выпуску твинблоков в Сысерти, продолжить работы по расселению ветхого и аварийного жилья, а также строительству современных многофункциональных кварталов.Напомним, что союз «Лидер стройки» был образован в 2008 году. Главным критерием отбора в него являются профессиональные качества и эффективное выполнение поставленных задач.