«Атомстройкомплекс» торжественно принял в профсоюз «Лидер стройки» лучших работников строительных специальностей

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. Екатеринбургский застройщик «Атомстройкомплекс» провел ежегодную церемонию награждения ...23.03.2022 Сотрудники компании «Атомстройкомплекс» стали членами профессионального союза «Лидеры стройки-2022»
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2022. Членами профессионального союза «Лидеры стройки-2022» стали 19 сотрудников компании ...15.04.2021 Гендиректор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев поздравил СОСПП с 30-летием
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. Сегодня, 15 апреля, отмечает 30-летие Свердловский областной Союз промышленников и ...09.03.2021 Более 20 сотрудников «Атомстройкомплекса» стали членами союза «Лидер стройки»
УрБК, Екатеринбург, 09.03.2021. 21 сотрудник группы компаний «Атомстройкомплекс» по итогам прошлого года признан лучшим ...13.08.2020 «Атомстройкомплекс» до конца 2020 года введет почти 300 тыс. кв. метров жилья и соцобъектов
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2020. Корпорация «Атомстройкомплекс» до конца 2020 года планирует ввести в эксплуатацию 297 ...