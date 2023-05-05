Компания «Атомстройкомплекс» подведет итоги ежегодного конкурса профмастерства среди рабочих строительных специальностей

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. Компания «Атомстройкомплекс» подведет итоги ежегодного конкурса профессионального мастерства среди рабочих строительных специальностей. Лучшие специалисты будут представлять компанию на соревнованиях «Строймастер-2023» и «Славим человека труда!», которые пройдут 16 июня, сообщает пресс-служба девелопера.
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
Чтобы попасть на итоговые состязания, представители различных строительных специальностей в течение двух месяцев демонстрировали свое мастерство на объектах компании «Атомстройкомплекс». Соревнования проходили на строительных площадках ЖК «Просторы», «Квартал энтузиастов», Nova Park, Discovery Residence и «Северное сияние».
Корпоративный конкурс профессионального мастерства ведущий застройщик уральского региона проводит ежегодно, он стал эффективным средством повышения квалификации рабочих и качества строительства в компании.
«Конкурс позволяет выявлять точки роста наших строителей, отрабатывать с ними технику выполнения наиболее сложных видов работ, совершенствовать программы по развитию профессиональных навыков и повышению квалификации. По итогам соревнований служба экспертов компании «Атомстройкомплекс» дополняет и корректирует технологические карты, что в конечном итоге обеспечивает высокое качество и надежность возводимого нашей компанией жилья», — рассказывает директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.
Корпоративный конкурс профмастерства также стал эффективным инструментом мотивации и поощрения строителей, с его помощью в компании привлекают внимание к рабочим профессиям и повышают их значимость.
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