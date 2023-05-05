УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:37

Компания «Атомстройкомплекс» подведет итоги ежегодного конкурса профмастерства среди рабочих строительных специальностей

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. Компания «Атомстройкомплекс» подведет итоги ежегодного конкурса профессионального мастерства среди рабочих строительных специальностей. Лучшие специалисты будут представлять компанию на соревнованиях «Строймастер-2023» и «Славим человека труда!», которые пройдут 16 июня, сообщает пресс-служба девелопера.

Компания «Атомстройкомплекс» подведет итоги ежегодного конкурса профмастерства среди рабочих строительных специальностей
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Чтобы попасть на итоговые состязания, представители различных строительных специальностей в течение двух месяцев демонстрировали свое мастерство на объектах компании «Атомстройкомплекс». Соревнования проходили на строительных площадках ЖК «Просторы», «Квартал энтузиастов», Nova Park, Discovery Residence и «Северное сияние».

Корпоративный конкурс профессионального мастерства ведущий застройщик уральского региона проводит ежегодно, он стал эффективным средством повышения квалификации рабочих и качества строительства в компании.

«Конкурс позволяет выявлять точки роста наших строителей, отрабатывать с ними технику выполнения наиболее сложных видов работ, совершенствовать программы по развитию профессиональных навыков и повышению квалификации. По итогам соревнований служба экспертов компании «Атомстройкомплекс» дополняет и корректирует технологические карты, что в конечном итоге обеспечивает высокое качество и надежность возводимого нашей компанией жилья», — рассказывает директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.

Корпоративный конкурс профмастерства также стал эффективным инструментом мотивации и поощрения строителей, с его помощью в компании привлекают внимание к рабочим профессиям и повышают их значимость.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.05.2023 Компания «Атомстройкомплекс» поздравила с Днем Победы ветеранов и тружеников тыла в Орджоникидзевском и Октябрьском районах Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. Компания «Атомстройкомплекс» поздравила ветеранов Великой Отечественной войны и ...

20.02.2023 В рамках корпоративной жилищной программы в 2022 году «Атомстройкомплекс» предоставил скидку 94 млн рублей на покупку 133 квартир для своих сотрудников

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. Сотрудники компании «Атомстройкомплекс» в 2022 году купили 133 квартиры общей площадью ...

21.06.2022 Сотрудники «Атомстройкомплекса» заняли призовые места на конкурсах профессионального мастерства

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2022. Шестеро представителей компании «Атомстройкомплекс» приняли участие в двух крупных ...

17.05.2022 «Атомстройкомплекс» организует внутрикорпоративный конкурс профессионального мастерства

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2022. «Атомстройкомплекс» организует 11-й по счету внутрикорпоративный конкурс ...

13.05.2022 «Атомстройкомплекс» предоставит студентам строительных специальностей возможность пройти практику и трудоустроиться

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2022. Компания «Атомстройкомплекс» предоставляет студентам строительных специальностей ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки22.05.2023В Свердловской области температура воздуха может повыситься до +30 градусов19.05.2023В Свердловской области составлено более 1,8 тыс. протоколов о нарушении особого противопожарного режима19.05.2023Модный дом «Соло Дизайн» представил лимитированную коллекцию шелковых платков в честь 300-летия Екатеринбурга19.05.2023Свердловское УФАС оштрафовало банк «Открытие» на 350 тыс. рублей за нарушение рекламного законодательства
Архив новостей
Июнь 2023 (329)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18