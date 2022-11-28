«Атомстройкомплекс» открыл продажи седьмой очереди ЖК «Северное сияние» на Уралмаше

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. «Атомстройкомплекс» открыл продажи новой, уже седьмой, очереди жилого квартала «Северное сияние» в районе метро «Уралмаш» в Екатеринбурге.
Как сообщает пресс-служба девелопера, один из самых масштабных проектов компании по развитию застроенных территорий формирует на месте ветхих и аварийных домов комфортную городскую среду с безопасными улицами, кафе и магазинами, зонами отдыха, образовательными учреждениями.
Изображение предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»
В прошлом году ЖК «Северное сияние» удостоился диплома Союза архитекторов России на национальном фестивале «Зодчество-2022» в номинации «Многоквартирные жилые здания», ранее стал финалистом федеральной премии URBAN AWARDS и «Лучшим проектом по развитию застроенных территорий» по итогам международного профессионального конкурса FIABCI PRIX D’EXCELLENCE.
«При строительстве домов переменной этажности комфорт-класса в районе улиц Уральских Рабочих и Кузнецова с встроенными нежилыми помещениями и паркингом сохранены успешные архитектурные и дизайнерские решения, заданные предыдущими очередями «Северного сияния», — говорится в сообщении.
В частности, в новом доме представлен широкий ассортимент планировочных решений — от наиболее ходовых семейных вариантов с кухнями-гостиными и мастер-спальнями до планировок нишевого спроса — например, двухуровневых квартир, из которых открывается отличный вид на город. Также квартиры с профессиональной чистовой отделкой можно «дополнить» мебелью и бытовой техникой, приобрести келлеры (кладовые) для хранения велосипедов, санок и других сезонных вещей.
По словам коммерческого директора компании «Атомстройкомплекс» Данила Кузнецова, ЖК «Северное сияние» стал настоящим бестселлером за счет высокого качества проектных решений и комплексного подхода к освоению территорий.
«Мы предлагаем комфортную многофункциональную среду, в которой все необходимые для жизни объекты инфраструктуры находятся в непосредственной близости от дома, при этом сохраняется приватность и безопасность закрытых дворов», — отметил он.
Отмечается, что неподалеку от ЖК находится летний парк «Уралмаш», проект реконструкции которого компания «Атомстройкомплекс» разработала за свой счет и передала администрации. Также компания готовит проект модернизации находящейся рядом МАОУ СОШ № 77 в общеобразовательный центр, включающий в себя школу и детский сад.
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