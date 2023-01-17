Квартальное развитие

Компания «Атомстройкомплекс» продолжает квартальную застройку Широкой Речки, являющейся одним из самых динамично развивающихся районов Екатеринбурга. Недавно здесь началось строительство третьего квартала Nova Park.



Отличительной особенностью двух уже возведенных кварталов Nova Park стала базовая этажность до 10 этажей, при этом высотные доминанты находятся в центре жилых комплексов. Улицы сформированы застройкой, а первые этажи отданы магазинам и предприятиям сферы услуг. В закрытых дворах высажено большое количество зелени и организованы площадки для отдыха детей и взрослых. Те же принципы комфорта застройщик продолжит реализовывать и в третьем квартале проекта.



Nova Park стал первым комплексом девелопера, где была применена узорчатая кладка из силикатного кирпича. Цвет и рисунок фасада для каждого квартала выбран свой.



«Для фасада нового, третьего квартала, мы выбрали необычный черный кирпич в сочетании с серым и бежевым. Также на фасаде предусмотрено размещение оригинальной светящейся вывески с названием комплекса», — рассказала директор по проектированию «Атомстройкомплекса» Екатерина Спирина.







Квартал включает в себя четыре дома в 9-10 этажей и еще один — 27-этажный. На всех лифтах можно спуститься в подземный паркинг на 150 машино-мест. В комплексе представлены разные виды жилья: функциональные однокомнатные квартиры, семейные квартиры с кухней-гостиной и спальнями, а также варианты нишевого спроса — квартиры с террасами и вторым светом.



По стандарту компании в Nova Park реализованы решения, обеспечивающие эффективную вентиляцию, звукоизоляцию и водоподготовку. У покупателей есть возможность выбрать улучшенную отделку, а также заказать у застройщика установку кухонного гарнитура с встроенной бытовой техникой и шкафа-купе. Стоимость квартир начинается от 2,75 млн руб.



Напомним, что многофункциональный комплекс Nova Park объединяет несколько жилых кварталов, связанных зеленым пешеходным бульваром. Для удобства и общения жителей здесь был открыт соседский центр — пространство для совместных праздников и других мероприятий. В периметре жилого комплекса предусмотрена торгово-развлекательная зона с наземными многоуровневыми паркингами. Nova Park был награжден дипломом Союза архитекторов России за участие в конкурсе проектов на международном архитектурном фестивале «Зодчество 2020» (номинация «Многоквартирные жилые здания»). Кроме этого, Nova Park стал обладателем премии Urban Awards в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в УрФО».



Стоит отметить, что за последние два года специалисты компании «Атомстройкомплекс» реализовали несколько решений, которые делают их жилье более конкурентоспособным и качественным. Наиболее заметным стал отказ от высотных «свечек» и ориентация на квартальную застройку.



Глава компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев отмечает, что такой подход позволяет развивать территории комплексно и создавать современную городскую ткань.



«Квартальный подход позволяет максимально воплощать принципы формирования комфортной городской среды, рекомендованные «Стандартами комплексного развития территорий» от Минстроя России и Дом.РФ. Базовая этажность обеспечивает психологически комфортное восприятие зданий пешеходами, уличный фронт формируется не заборами, а застройкой — витринами кафе и магазинов, расположенных на первых этажах домов. Квартальный подход позволяет формировать закрытые безопасные дворы, эффективно разделять потоки жителей и гостей дома», — считает руководитель компании.







Эксперты «Атомстройкомплекса» отмечают, что высотные «свечки» строить проще и выгоднее в финансовом плане: они менее затратны в проектировании. Инженерное оснащение дома с одним подъездом также обходится дешевле, чем оснащение многоквартирника с шестью-восьмью подъездами. Однако, несмотря на подобные плюсы, глава «Атомстройкомплекса» обращает внимание на то, что каждая «свечка» создает вокруг себя «зону отчуждения» — территорию, где нельзя строить ничего из-за необходимости обеспечения пожарных проездов и соблюдения норм инсоляции.



«Если эта территория попадает на участок того же девелопера, можно рассчитывать, что там появится благоустройство. А если она оказывается на соседнем участке, то фактически препятствует его развитию, делая его менее привлекательным для инвесторов. Мы же стремимся своей работой закладывать максимум возможностей для дальнейшего развития и реконструкции города, для работы других строителей», — отмечает Валерий Ананьев.



Именно поэтому сейчас на всех площадках, где это технически возможно, компания «Атомстройкомплекс» возводит жилье в формате закрытых кварталов с умеренной базовой этажностью. Nova Park на Широкой Речке стал одним из ярких примеров такого подхода к созданию комфортного жилья для горожан.



Изображения предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»