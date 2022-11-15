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«Атомстройкомплекс» начал возводить новый жилой квартал на Широкой Речке в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. «Атомстройкомплекс» продолжает квартальную застройку Широкой Речки, являющейся одним из самых динамично развивающихся районов Екатеринбурга. Компания занимается постепенным расселением частного сектора, промышленных ангаров и гаражей. На их месте создается современная городская ткань, сообщает пресс-служба девелопера.

Уже возведены два квартала Nova Park, для которых характерна базовая этажность до 10 этажей, а высотные доминанты находятся в глубине кварталов. Улицы сформированы застройкой, а первые этажи отданы магазинам и предприятиям сферы услуг. В закрытых дворах высажено большое количество зелени и организованы площадки для отдыха детей и взрослых.

«Атомстройкомплекс» начал возводить новый жилой квартал на Широкой Речке в Екатеринбурге
Изображение предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»

Nova Park отмечен премией Urban Awards в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в УрФО». Те же принципы комфорта застройщик продолжит реализовывать и в третьем квартале проекта.

Nova Park оказался первым комплексом «Атомстройкомплекса», на котором использовалась узорчатая кладка из силикатного кирпича. Цвет и рисунок фасада для каждого квартала выбран свой.

«Для фасада нового, третьего квартала, мы выбрали необычный черный кирпич в сочетании с серым и бежевым. Также на фасаде предусмотрено размещение оригинальной светящейся вывески с названием комплекса», — рассказала директор по проектированию «Атомстройкомплекса» Екатерина Спирина.

Квартал включает в себя четыре дома в 9-10 этажей и еще один — 27-этажный. На всех лифтах можно спуститься в подземный паркинг на 150 машино-мест. В комплексе представлены разные виды жилья: функциональные однокомнатные квартиры, семейные квартиры с кухней-гостиной и спальнями, а также варианты нишевого спроса — квартиры с террасами и вторым светом.

По стандарту компании в Nova Park реализованы решения, обеспечивающие эффективную вентиляцию, звукоизоляцию и водоподготовку. У покупателей есть возможность выбрать улучшенную отделку, а также заказать у застройщика установку кухонного гарнитура с встроенной бытовой техникой и шкафа-купе. Стоимость квартир начинается от 2,75 млн руб.

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