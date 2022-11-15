«Атомстройкомплекс» начал возводить новый жилой квартал на Широкой Речке в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. «Атомстройкомплекс» продолжает квартальную застройку Широкой Речки, являющейся одним из самых динамично развивающихся районов Екатеринбурга. Компания занимается постепенным расселением частного сектора, промышленных ангаров и гаражей. На их месте создается современная городская ткань, сообщает пресс-служба девелопера.
Уже возведены два квартала Nova Park, для которых характерна базовая этажность до 10 этажей, а высотные доминанты находятся в глубине кварталов. Улицы сформированы застройкой, а первые этажи отданы магазинам и предприятиям сферы услуг. В закрытых дворах высажено большое количество зелени и организованы площадки для отдыха детей и взрослых.
Изображение предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»
Nova Park отмечен премией Urban Awards в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в УрФО». Те же принципы комфорта застройщик продолжит реализовывать и в третьем квартале проекта.
Nova Park оказался первым комплексом «Атомстройкомплекса», на котором использовалась узорчатая кладка из силикатного кирпича. Цвет и рисунок фасада для каждого квартала выбран свой.
«Для фасада нового, третьего квартала, мы выбрали необычный черный кирпич в сочетании с серым и бежевым. Также на фасаде предусмотрено размещение оригинальной светящейся вывески с названием комплекса», — рассказала директор по проектированию «Атомстройкомплекса» Екатерина Спирина.
Квартал включает в себя четыре дома в 9-10 этажей и еще один — 27-этажный. На всех лифтах можно спуститься в подземный паркинг на 150 машино-мест. В комплексе представлены разные виды жилья: функциональные однокомнатные квартиры, семейные квартиры с кухней-гостиной и спальнями, а также варианты нишевого спроса — квартиры с террасами и вторым светом.
По стандарту компании в Nova Park реализованы решения, обеспечивающие эффективную вентиляцию, звукоизоляцию и водоподготовку. У покупателей есть возможность выбрать улучшенную отделку, а также заказать у застройщика установку кухонного гарнитура с встроенной бытовой техникой и шкафа-купе. Стоимость квартир начинается от 2,75 млн руб.
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2022. Компания «Атомстройкомплекс» строит в Екатеринбурге жилой квартал с крытой всесезонной ...19.09.2022 Жилые комплексы компании «Атомстройкомплекс» попали в шорт-лист премии 100+ Awards
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. Жилые комплексы компании «Атомстройкомплекс» попали в шорт-лист всероссийской ...23.11.2021 «Атомстройкомплекс» построит у Нижнеисетского пруда в Екатеринбурге жилой комплекс River Park
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2021. Компания «Атомстройкомплекс» построит вблизи Нижнеисетского пруда в Екатеринбурге жилой ...16.07.2021 «Атомстройкомплекс» запустил продажи квартир во втором квартале ЖК NOVA Park
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2021. В Екатеринбурге в микрорайоне Широкая Речка во втором квартале ЖК NOVA Park открылась ...01.09.2020 В Екатеринбурге запретят парковаться на временном проезде к жилому комплексу NOVA Park
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2020. С 20 сентября в Екатеринбурге запретят парковаться на временном проезде к жилому ...