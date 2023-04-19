«Атомстройкомплекс» отселил более 1,1 тыс. жителей из устаревшего жилья на Уралмаше

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. Компания «Атомстройкомплекс» завершила снос аварийного и ветхого жилья площадью почти 15 тыс. кв. м. на Уралмаше в районе улиц Кировоградской — Кузнецова. В общей сложности девелопер отселил свыше 1,1 тыс. жителей из 26 устаревших и непригодных для проживания домов. На освобожденной территории компания реализует проект «Северное сияние», сообщает пресс-служба застройщика.Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
По словам директора по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерины Спириной, девелопер занимается этой площадкой почти 12 лет. За это время там сформировался престижный современный жилой квартал, насыщенный социальной инфраструктурой, с удобной логистикой, расположенный в шаговой доступности от метро.
«Уличный фронт мы создаем фасадами, стрит-ритейлом и благоустройством; на первых этажах домов уже разместились медицинские и образовательные центры. Рядом находятся школы, детские сады и зоны отдыха горожан, компания «Атомстройкомплекс» активно принимает участие в их развитии и модернизации», — отмечает Е. Спирина, добавляя, что команда компании разработала и передала городу проект благоустройства летнего парка «Уралмаш».
Кроме того, по ее словам, в настоящее время застройщик ведет проектирование образовательного центра, включающего среднюю школу и детский сад. Его планируют возвести внутри квартала на месте построенного еще в 1935 году здания МАОУ СОШ № 77.
Отмечается, что в проекте учтены требования федеральных стандартов к организации образовательного процесса, а также успешный опыт девелопера. «Атомстройкомплекс» является одним из ключевых партнеров администрации Екатеринбурга и правительства региона в проектировании и строительстве объектов социальной инфраструктуры. Только в прошлом году застройщик ввел 120 тыс. кв. м. социальных объектов, среди которых два детских сада и две школы.
Помимо жилых зданий комфорт-класса с коммерческими помещениями и паркингами, в квартале возведен деловой центр ASK, один из первых бизнес-центров в этом районе. Он позволил малому бизнесу переехать из перепрофилированных бывших административных учреждений в современные офисы.
Кроме того, на федеральном и международном уровне неоднократно оценены достоинства одного из самых масштабных проектов по развитию застроенных территорий компании «Атомстройкомплекс»: ему присуждена награда международного профессионального конкурса FIABCI PRIXD’EXCELLENCE как «Лучшего проекта по развитию застроенных территорий», диплом Союза архитекторов России на национальном фестивале «Зодчество-2022».