«Атомстройкомплекс» отселил более 1,1 тыс. жителей из устаревшего жилья на Уралмаше

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. Компания «Атомстройкомплекс» завершила снос аварийного и ветхого жилья площадью почти 15 тыс. кв. м. на Уралмаше в районе улиц Кировоградской — Кузнецова. В общей сложности девелопер отселил свыше 1,1 тыс. жителей из 26 устаревших и непригодных для проживания домов. На освобожденной территории компания реализует проект «Северное сияние», сообщает пресс-служба застройщика.По словам директора по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерины Спириной, девелопер занимается этой площадкой почти 12 лет. За это время там сформировался престижный современный жилой квартал, насыщенный социальной инфраструктурой, с удобной логистикой, расположенный в шаговой доступности от метро.«Уличный фронт мы создаем фасадами, стрит-ритейлом и благоустройством; на первых этажах домов уже разместились медицинские и образовательные центры. Рядом находятся школы, детские сады и зоны отдыха горожан, компания «Атомстройкомплекс» активно принимает участие в их развитии и модернизации», — отмечает Е. Спирина, добавляя, что команда компании разработала и передала городу проект благоустройства летнего парка «Уралмаш».Кроме того, по ее словам, в настоящее время застройщик ведет проектирование образовательного центра, включающего среднюю школу и детский сад. Его планируют возвести внутри квартала на месте построенного еще в 1935 году здания МАОУ СОШ № 77.Отмечается, что в проекте учтены требования федеральных стандартов к организации образовательного процесса, а также успешный опыт девелопера. «Атомстройкомплекс» является одним из ключевых партнеров администрации Екатеринбурга и правительства региона в проектировании и строительстве объектов социальной инфраструктуры. Только в прошлом году застройщик ввел 120 тыс. кв. м. социальных объектов, среди которых два детских сада и две школы.Помимо жилых зданий комфорт-класса с коммерческими помещениями и паркингами, в квартале возведен деловой центр ASK, один из первых бизнес-центров в этом районе. Он позволил малому бизнесу переехать из перепрофилированных бывших административных учреждений в современные офисы.Кроме того, на федеральном и международном уровне неоднократно оценены достоинства одного из самых масштабных проектов по развитию застроенных территорий компании «Атомстройкомплекс»: ему присуждена награда международного профессионального конкурса FIABCI PRIXD’EXCELLENCE как «Лучшего проекта по развитию застроенных территорий», диплом Союза архитекторов России на национальном фестивале «Зодчество-2022».