«Атомстройкомплекс» расселил 50 ветхих домов

За 10 лет «Атомстройкомплекс» расселил более 50 ветхих и аварийных домов в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. За 10 лет строительный холдинг «Атомстройкомплекс» расселил более 50 ветхих и аварийных ...