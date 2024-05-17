«Атомстройкомплекс» расселил 50 ветхих домов

Строительный холдинг «Атомстройкомплекс» за 10 лет расселил более 50 ветхих и аварийных домов на Уралмаше, Эльмаше и в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе компании. Общая площадь расселенного жилья составила почти 30 тыс. кв. м. Новые квартиры получили почти 2 тыс. человек.
«Несмотря на то, что это значительно сложнее, чем строить на периферии, большую часть своих объектов мы возводим именно на застроенных территориях, тем самым обновляя инженерные коммуникации, насыщая территорию объектами инфраструктуры, создавая комфортную и безопасную среду. Город не может расти только вширь — обновлять и реконструировать необходимо и районы сложившейся застройки, создавая в них новые точки притяжения», — отметил глава компании «Атомстройкомплекс» заслуженный строитель РФ Валерий Ананьев.
Отметим, что на Эльмаше застройщик расселил восемь двухэтажных домов, на их месте строится жилой комплекс «Квартал Энтузиастов». В Пионерском, в районе улиц Ирбитская — Раевского, девелопер расселил 18 многоквартирных домов.
На месте устаревшего жилья на Уралмаше компания строит жилой комплекс «Северное сияние». Ранее сообщалось
, что для реализации этого проекта застройщик расселил свыше 1,1 тыс. жителей из 26 домов.
По словам директора по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерины Спириной, девелопер занимается этой площадкой почти 12 лет. За это время там сформировался престижный современный жилой квартал, насыщенный социальной инфраструктурой, с удобной логистикой, расположенный в шаговой доступности от метро.
«Уличный фронт мы создаем фасадами, стрит-ритейлом и благоустройством; на первых этажах домов уже разместились медицинские и образовательные центры. Рядом находятся школы, детские сады и зоны отдыха горожан, компания «Атомстройкомплекс» активно принимает участие в их развитии и модернизации», — рассказывала Е. Спирина.
Она также отмечала, что команда компании разработала и передала городу проект благоустройства летнего парка «Уралмаш».
Кроме того, по ее словам, в настоящее время застройщик ведет проектирование образовательного центра, включающего среднюю школу и детский сад. Его планируют возвести внутри квартала на месте построенного еще в 1935 году здания МАОУ СОШ № 77.
Отмечается, что в проекте учтены требования федеральных стандартов к организации образовательного процесса, а также успешный опыт девелопера. «Атомстройкомплекс» является одним из ключевых партнеров администрации Екатеринбурга и правительства региона в проектировании и строительстве объектов социальной инфраструктуры. Только в прошлом году застройщик ввел 120 тыс. кв. м. социальных объектов, среди которых два детских сада и две школы.
Помимо жилых зданий комфорт-класса с коммерческими помещениями и паркингами, в квартале возведен деловой центр ASK, один из первых бизнес-центров в этом районе. Он позволил малому бизнесу переехать из перепрофилированных бывших административных учреждений в современные офисы.Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»