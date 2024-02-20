За 10 лет «Атомстройкомплекс» расселил более 50 ветхих и аварийных домов в Екатеринбурге

Компания «Атомстройкомплекс» завершила снос аварийного и ветхого жилья на Уралмаше ...19.02.2024 «Атомстройкомплекс» предоставил квартиры 20 свердловским сиротам в ЖК «Квартал энтузиастов» на Эльмаше
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. В рамках партнерства с Фондом жилищного строительства Свердловской области строительный ...13.02.2024 «Атомстройкомплекс» отселил более 1,1 тыс. жителей из устаревшего жилья на Уралмаше
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. Компания «Атомстройкомплекс» завершила снос аварийного и ветхого жилья площадью почти ...22.10.2021 «Атомстройкомплекс» реновирует частный сектор в Екатеринбурге
Компания анонсировала строительство в районе Южного автовокзала ЖК «Нескучный сад» ...07.12.2020 «Атомстройкомплекс» расселил девять аварийных домов в екатеринбургском микрорайоне Втузгородок
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2020. Компания «Атомстройкомплекс» расселила девять аварийных домов в екатеринбургском ...