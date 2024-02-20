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За 10 лет «Атомстройкомплекс» расселил более 50 ветхих и аварийных домов в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. За 10 лет строительный холдинг «Атомстройкомплекс» расселил более 50 ветхих и аварийных домов на Уралмаше, Эльмаше и в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Общая площадь расселенного жилья составила почти 30 тыс. кв. м. Новые квартиры получили почти 2 тыс. человек.

За 10 лет «Атомстройкомплекс» расселил более 50 ветхих и аварийных домов в Екатеринбурге
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

«Обновление жилфонда — мощный драйвер развития городских территорий. На Уралмаше благодаря этой работе за 10 лет преобразился большой район рядом с одноименной станцией метро. В районе улиц Кировградская — Уральских Рабочих расселили и снесли 26 устаревших домов. В них были деревянные, рассыпающиеся перекрытия, сгнившие трубы, в некоторых — земляной пол», — говорится в сообщении пресс-службы.

На Эльмаше «Атомстройкомплекс» расселил восемь двухэтажных домов, на их месте строится жилой комплекс «Квартал Энтузиастов». В Пионерском, в районе улиц Ирбитская — Раевского, девелопер расселил 18 многоквартирных домов.

В настоящее время компания занимается проектированием образовательного центра, включающего среднюю школу и детский сад, на месте старого здания МАОУ СОШ № 77 1935 года постройки.

«Несмотря на то, что это значительно сложнее, чем строить на периферии, большую часть своих объектов мы возводим именно на застроенных территориях, тем самым обновляя инженерные коммуникации, насыщая территорию объектами инфраструктуры, создавая комфортную и безопасную среду. Город не может расти только вширь — обновлять и реконструировать необходимо и районы сложившейся застройки, создавая в них новые точки притяжения», — отметил глава компании «Атомстройкомплекс» заслуженный строитель РФ Валерий Ананьев.
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