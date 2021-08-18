В Екатеринбурге в апартаментах Discovery Residence «Атомстройкомплекса» открылась кофейня Simple Coffee в новом «районном» формате

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. В Екатеринбурге в премиум-апартаментах Discovery Residence «Атомстройкомплекса» во Втузгородке открылась 20-я кофейня Simple Coffee в новом экспериментальном формате, сообщает пресс-служба девелопера.Основатель сети Simple Coffee Сергей Мокренко рассказал, что первая кофейня «районного» формата открылась в 2023 году в жилом комплексе «Северное сияние» на Уралмаше, также построенном компанией «Атомстройкомплекс».«У нас в планах развиваться в том числе и в спальных районах. Discovery Residence является доминантой в этом микрорайоне. Его архитектура и благоустройство, которое здесь скоро будет, удовлетворяют нашим эстетическим требованиям», — подчеркнул Сергей Мокренко.Над интерьером кофейни работала студия дизайна Process interiors, с которой кофейня сотрудничает с 2020 года. Автор проекта Евгений Зеленин отметил, что новое пространство стилистически отличается от других кофеен шестиметровыми потолками и витражным стеклом.«Перед нами стояла задача вписать кофейню в 49 кв. м с частичной отделкой от застройщика. Поэтому кофейня стилистически не похожа на остальные, но благодаря дизайнерским приемам постоянный посетитель сразу узнает фирменный минималистичный стиль Simple Coffee», — сказал Евгений Зеленин.