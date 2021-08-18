В Екатеринбурге в апартаментах Discovery Residence «Атомстройкомплекса» открылась кофейня Simple Coffee в новом «районном» формате

Сеть кофеен Coffee Project полностью прекращает свою работу в Екатеринбурге. Соответствующее объявление размещено на ...18.08.2021 В Екатеринбурге закрывается сеть кофеен Coffee Project
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2021. Сеть кофеен Coffee Project полностью прекращает свою работу в Екатеринбурге. ...31.10.2016 В центре Екатеринбурга закрылась кофейня Crema
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2016. В Екатеринбурге на улице Малышева, 56 прекратила работу кофейня Crema. Как сообщает ...26.01.2015 В Екатеринбурге открылась кофейня Starbucks в ТЦ «Мега»
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2015. В Екатеринбурге начала свою работу вторая кофейня Starbucks — в ТЦ «Мега». Открытие ...23.07.2013 В Екатеринбурге закрылась «Кофейня № 7» по улице 8 Марта
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2013. «Кофейня № 7» по адресу ул. 8 Марта, 10 закрылась в конце прошлой недели. В головной ...