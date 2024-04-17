Изображения предоставлены пресс-службой паблик-арт-программы «ЧО»

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2025. В доме «Атома» на Широкой речке впервые открылась кофейня Simple Coffee. Заведение в «районном» формате расположено на первом этаже жилого комплекса «НОВА Парк» по ул. Николая Кичигина, 7. Ранее основатель сети Сергей Мокренко уже освоил и другие районы Екатеринбурга: Краснолесье, Втузгородок и Уралмаш. Об этом сообщает пресс-служба паблик-арт-программы «ЧО».«Екатеринбург активно растет и развивается, особенно в южном направлении. И мы обязаны следовать за городом. Широкая речка — большой микрорайон с плотной высотной застройкой, идеально подходящий для нашего формата», — поделился основатель сети Simple Coffee Сергей Мокренко.За интерьер кофейни отвечает студия интерьерного дизайна Process interiors, с которым Simple Coffee сотрудничает с 2020 года. Автор проекта Евгений Зеленин отметил, что перед бюро стояла задача подчеркнуть простор и воздушность пространства. Поэтому интерьер выполнен в светлых тонах в дополнение к панорамным окнам, добавляющим естественный свет.«Акценты из натурального дерева гармонично дополняют минималистичный стиль, добавляя текстуру и тепло. Длинная стойка с рядами высоких стульев, выполненных в лаконичном дизайне, приглашает гостей насладиться кофе в комфорте. Каждая деталь интерьера продумана, чтобы создать идеальный баланс между функциональностью, эстетикой и уютом», — добавил Евгений Зеленин.Меню в новой кофейне будет классическим для Simple Coffee. Гости найдут любимые завтраки, десерты и перекусы и, конечно, кофе.«Мы давно и системно сотрудничаем с Simple Coffee. В наших жилых проектах работает уже четыре кофейни: в Live на Автовокзале, в Discovery Residence во Втузгородке, на Уралмаше в «Северном сиянии» и в «Балтийском» в Краснолесье. Безусловно на это есть запрос и от жителей, а Simple Coffee — качественная и популярная сеть, одна из самых востребованных у горожан. Для нас это повод развивать отдаленные районы и формировать инфраструктуру с качественными брендами», — заключил директор департамента коммерческой недвижимости «Атома» Сергей Кравчук.