Специалисты компании «Атомстройкомплекс» приняли участие в финале конкурса «Строймастер-2023»

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» приняли участие в финале Национального конкурса профмастерства «Строймастер-2023», который прошел в Королеве. На торжественном открытии финала флаг Свердловской области пронес сотрудник уральского девелопера, штукатур Евгений Коркин, сообщает пресс-служба строительной компании.



Всего от УрФО в завершающем туре выступали четверо строителей, показавших лучшие результаты среди 700 участников на региональном этапе конкурса. Эксперты отметили высокий уровень подготовки уральских строителей.



Представители «Атомстройкомплекса» отмечают, что региональные соревнования профмастерства и качественная внутрикорпоративная подготовка позволяют сотрудникам застройщика отточить навыки. Так, в компании за последние три года во внутреннем конкурсе профмастерства приняли участие около 350 сотрудников. Благодаря этому опыту строители девелопера каждый год занимают призовые места на соревнованиях различного уровня, таких как «Славим человека труда» и «Строймастер».



Помимо этого, хорошая профессиональная подготовка строителей обеспечивает высокое качество возводимых компанией объектов. Ежегодно проекты «Атомстройкомплекса» получают высокие отраслевые награды, например, дипломы федеральной премии Urban Awards и международного профессионального конкурса FIABCI PRIX D’EXCELLENCE.