Специалисты компании «Атомстройкомплекс» приняли участие в финале конкурса «Строймастер-2023»

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. Более 100 сотрудников «Атомстройкомплекса» получили награды от правительства ...19.06.2023 Сотрудники «Атомстройкомплекса» завоевали четыре награды на региональных конкурсах профмастерства
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. В Уральском федеральном округе (УрФО) состоялись два региональных конкурса ...15.06.2023 Компания «Атомстройкомплекс» подведет итоги ежегодного конкурса профмастерства среди рабочих строительных специальностей
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. Компания «Атомстройкомплекс» подведет итоги ежегодного конкурса профессионального ...21.06.2022 Сотрудники «Атомстройкомплекса» заняли призовые места на конкурсах профессионального мастерства
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2022. Шестеро представителей компании «Атомстройкомплекс» приняли участие в двух крупных ...21.06.2021 Команда «Атомстройкомплекса» завоевала первое место на региональном этапе конкурса «Строймастер-2021»
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2021. Команда «Атомстройкомплекса» успешно выступила на окружном и региональном этапах ...