Сотрудники «Атомстройкомплекса» завоевали четыре награды на региональных конкурсах профмастерства

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. В Уральском федеральном округе (УрФО) состоялись два региональных конкурса профмастерства — «Строймастер-2023» и «Славим человека труда!». Сотрудники «Атомстройкомплекса» завоевали четыре награды в шести номинациях. Всего за победу боролись 37 специалистов из 14 строительных компаний из Екатеринбурга, Новоуральска и Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба девелопера.
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
Представитель компании «Атомстройкомплекс» Константин Мельников стал лучшим монтажником каркасно-обшивных конструкций, его коллеги заняли призовые места в номинациях «Лучший штукатур», «Лучший плиточник» и «Лучший штукатур-маляр».
«Участники, представлявшие компанию «Атомстройкомплекс», сначала показали свои навыки в ежегодном корпоративном конкурсе профессионального мастерства. В нашей компании особое внимание уделяется повышению компетенций строителей, обеспечению возможностей для профессионального роста, обучения, освоения новых технологий. Именно так мы можем быть уверены в высоком качестве зданий, которые строим для жителей Урала, в их комфорте и надежности», — рассказала директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.
Добавим, что, помимо практических заданий, конкурсанты должны были ответить на 15 вопросов по технологии строительных работ, показать свое умение справляться с волнением и мотивацию к победе.
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