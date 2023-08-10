Финал конкурса профессионального мастерства «Строймастер» состоится 3 октября в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» приняли участие в финале Национального ...19.06.2023 Сотрудники «Атомстройкомплекса» завоевали четыре награды на региональных конкурсах профмастерства
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. В Уральском федеральном округе (УрФО) состоялись два региональных конкурса ...21.06.2022 Сотрудники «Атомстройкомплекса» заняли призовые места на конкурсах профессионального мастерства
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2022. Шестеро представителей компании «Атомстройкомплекс» приняли участие в двух крупных ...10.08.2021 Сотрудник ЕВРАЗ ЗСМК занял второе место в номинации «Лучший сварщик» на всероссийском этапе конкурса «Строймастер»
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2021. Электрогазосварщик Западно-Сибирской ТЭЦ — филиала ЕВРАЗ ЗСМК — Артем Корчанов занял ...21.06.2021 Команда «Атомстройкомплекса» завоевала первое место на региональном этапе конкурса «Строймастер-2021»
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2021. Команда «Атомстройкомплекса» успешно выступила на окружном и региональном этапах ...