Финал конкурса профессионального мастерства «Строймастер» состоится 3 октября в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. Финальный этап Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» состоится 3 октября в Екатеринбурге. За победу в каждой из четырех номинаций будут сражаться участники из 32 регионов России. В финале примут участие 69 человек, сообщает пресс-служба компании «Атомстройкомплекс».



Конкурс проводится в два этапа. Сначала в субъектах Российской Федерации прошли соревнования, в которых приняли участие сотрудники локальных строительных организаций. Победителей определяли в номинациях «Лучший сварщик», «Лучший каменщик», «Лучший штукатур» и «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций». В 2024 году региональные этапы конкурса прошли в 50 регионах страны, а общее количество всех участников составило 723 мастера строительной отрасли.



Вторым этапом конкурса «Строймастер» станут соревнования между финалистами, которые будут бороться за титул победителя на всероссийском уровне во всех четырех номинациях. Основной площадкой конкурса станет школа, которую в рамках государственно-частного партнерства строит «Атомстройкомплекс». Уникальное здание, аналогов которому среди общеобразовательных учреждений Екатеринбурга нет, находится в Пионерском микрорайоне города.



Программа состязаний приурочена к Международной строительной неделе, которая пройдет с 1 по 4 октября. Торжественная церемония награждения победителей и призеров финального этапа конкурса состоится 4 октября 2024 года. Им будут вручены денежные призы, дипломы и ценные подарки.



Традиционным организатором состязаний выступило Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Содействие в организации и проведении финала конкурса «Строймастер» в 2024 году также оказывают партнеры: МОО Российские студенческие отряды (МОО РСО), Группа компаний «Атомстройкомплекс», ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства».