Более 100 специалистов «Атомстройкомплекса» получили награды от властей региона и руководства компании в честь Дня строителя

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. В Уральском федеральном округе (УрФО) состоялись два региональных конкурса ...15.06.2023 Компания «Атомстройкомплекс» подведет итоги ежегодного конкурса профмастерства среди рабочих строительных специальностей
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. Компания «Атомстройкомплекс» подведет итоги ежегодного конкурса профессионального ...31.05.2023 Руководители «Атомстройкомплекса» получили награды из рук губернатора Евгения Куйвашева за вклад в развитие Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил награды уральским ...30.11.2022 Строители «Атомстройкомплекса» стали призерами областного конкурса «Славим человека труда!»
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2022. В Екатеринбурге состоялась церемония награждения победителей конкурса профессионального ...02.12.2020 Руководители «Атомстройкомплекса» получили награды от губернатора Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2020. За успехи в профессиональной деятельности награды от губернатора Свердловской области ...