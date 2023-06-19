УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:23

Более 100 специалистов «Атомстройкомплекса» получили награды от властей региона и руководства компании в честь Дня строителя

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. Более 100 сотрудников «Атомстройкомплекса» получили награды от правительства Свердловской области, властей Екатеринбурга и руководства компании-застройщика. Почетные грамоты и благодарственные письма от губернатора и Законодательного собрания Свердловской области, главы Екатеринбурга и Екатеринбургской городской думы, министерства строительства и развития инфраструктуры региона были вручены в преддверии Дня строителя, сообщает пресс-служба девелопера.

Более 100 специалистов «Атомстройкомплекса» получили награды от властей региона и руководства компании в честь Дня строителя
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Награды отличившимся работникам вручил лично генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.

«В наших силах каждый день менять мир вокруг — для этого нужно быть профессионалами, на которых равняется отрасль, расти в каждом новом объекте, стремиться стать лучшей версией себя. Такой подход уже 28 лет позволяет компании «Атомстройкомплекс» быть лидером, новатором, надежным партнером города и области, строить современные, комфортные здания, которые украшают наш город и меняют к лучшему жизнь горожан», — сказал Валерий Ананьев.

Напомним, что на прошлой неделе Валерий Ананьев также наградил победителей конкурса профессионального мастерства. Он проходит в компании уже больше 10 лет. Высокий уровень мастерства сотрудников «Атомстройкомплекса» подтверждают ежегодные награды городского, регионального и федерального уровней. Так, в июне строители компании завоевали награды в двух номинациях на региональном этапе УрФО национального конкурса профмастерства «Строймастер-2023». В августе сотрудник «Атомстройкомплекса» будет представлять Уральский регион на общероссийском этапе конкурса, который пройдет в городе Королев.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.06.2023 Сотрудники «Атомстройкомплекса» завоевали четыре награды на региональных конкурсах профмастерства

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. В Уральском федеральном округе (УрФО) состоялись два региональных конкурса ...

15.06.2023 Компания «Атомстройкомплекс» подведет итоги ежегодного конкурса профмастерства среди рабочих строительных специальностей

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. Компания «Атомстройкомплекс» подведет итоги ежегодного конкурса профессионального ...

31.05.2023 Руководители «Атомстройкомплекса» получили награды из рук губернатора Евгения Куйвашева за вклад в развитие Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил награды уральским ...

30.11.2022 Строители «Атомстройкомплекса» стали призерами областного конкурса «Славим человека труда!»

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2022. В Екатеринбурге состоялась церемония награждения победителей конкурса профессионального ...

02.12.2020 Руководители «Атомстройкомплекса» получили награды от губернатора Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2020. За успехи в профессиональной деятельности награды от губернатора Свердловской области ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев30.06.2023«Атомстройкомплекс» завершает строительство бетонной чаши бассейна для спортивного центра на юго-западе Екатеринбурга30.06.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и генконсул Казахстана Жарас Мамутбеков обсудили направления сотрудничества региона и республики13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди30.06.2023В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности во время полетов на аэродроме «Логиново»
Архив новостей
Июль 2023 (593)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18