Более 100 специалистов «Атомстройкомплекса» получили награды от властей региона и руководства компании в честь Дня строителя

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. В Уральском федеральном округе (УрФО) состоялись два региональных конкурса ...

Сотрудники «Атомстройкомплекса» завоевали четыре награды на региональных конкурсах профмастерства

Руководители «Атомстройкомплекса» получили награды из рук губернатора Евгения Куйвашева за вклад в развитие Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил награды уральским ...