Академический День строителя

В Академическом районе Екатеринбурга вчера прошли торжества в честь Дня строителя. Праздничную программу для местных жителей подготовил главный девелопер территории — АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).В ходе торжественной части мероприятия прошло награждение руководителей и проектировщиков компаний, которые организуют строительство жилых домов, детских садов, школ и знаковых объектов в восьмом районе.Генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов перед вручением наград отметил, что именно от строителей зависит, насколько комфортным и удобным для жителей будет новый район.«Дорогие друзья, мы сегодня чествуем наших строителей, созидателей, творцов в преддверии еще одного серьезного события в жизни города — 300-летия Екатеринбурга. Эти события тесно переплетены между собой, потому что вектор развития города был заложен именно в момент его основания. Мы сегодня тоже занимаемся развитием нового района Екатеринбурга и задаем перспективу на будущие годы. И от нас зависит, как будет выглядеть район и насколько комфортно и насколько удобно здесь будет нашим жителям», — сказал Сергей Ланцов.Из рук генерального директора АО СЗ «РСГ-Академическое» награды получили лучшие рабочие генподрядчиков, которые строят Академический. Благодарственные письма и памятные знаки были вручены трактористам, мастерам отделочных работ, монтажникам сантехнического оборудования и наружных трубопроводов, арматурщикам, электрикам, каменщикам, машинистам экскаватора и механизаторам.Не обошли вниманием устроители праздника и тех, кто только начинает карьеру строителя. За успешную работу благодарственные письма получили бойцы студенческих отрядов.Праздник работников строительной отрасли в Академическом массово отмечают во второй раз. Генеральный директор объединенной службы заказчика, главный строительный директор ГК «КОРТРОС» Николай Складнев отметил, что этот день в Академическом стал важным праздником не только для застройщика, но и для самих жителей района.«Дорогие коллеги, поздравляю вас с Днем строителя! С праздником, посвященным самой мирной профессии на земле, которая олицетворяет созидание. И мы подходим к этому празднику с достойными результатами. Нам есть чем гордиться. В прошлом году мы массово отмечали этот праздник в первый раз, и опыт показал, что жители Академического района были рады разделить с нами радость этого дня», — сказал Николай Складнев.После награждения гости праздника и местные жители в павильонах, расположенных у пруда, смогли увидеть, как создаются и из чего строятся дома в их родном районе. Для детей организаторы подготовили тематические мероприятия. Здесь проходили мастер-классы по укладке плитки, оштукатуриванию стен, шпатлеванию и сварке полиэтиленовых труб. Кроме того, жители смогли поучаствовать в танцевальном флешмобе, цветочной ярмарке, дино-шоу, викторинах, конкурсах и квестах для детей и взрослых, пострелять из рогатки Angry Birds, а также попасть под перо профессиональных шаржистов. Для гостей праздника были приготовлены напитки с дымком, сахарная вата, жареное мороженое и угощения полевой кухни.Параллельно в парке развернулась выставка достижений проектных организаций, генподрядчиков, поставщиков стройматериалов и оборудования и экспозиция строительной техники. Стоит отметить, что строительство домов в новых кварталах Академического района ведется круглосуточно. Некоторые машины пригнали на выставку прямо со стройки: бетононасосы, миксеры, экскаваторы, тракторы, бульдозеры. Для строительства восьмого района используется самая мощная и производительная техника в регионе.Завершился праздник в Преображенском парке концертом приглашенной кавер-группы «Давай танцуй».Празднования в честь Дня строителя продолжатся 12 августа в Историческом сквере. Ведущий застройщик Академического района представит здесь для горожан и гостей города свою развлекательную программу. Организаторы подготовили различные соревнования, игры, интересную фотозону и подарки для всех участников праздника.