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«Атомстройкомплекс» получил награды от первых лиц региона в связи с 30-летним юбилеем компании

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2025. «Атомстройкомплекс» получил награды от первых лиц региона в связи с 30-летним юбилеем компании. Руководителям и сотрудникам «Атома» были вручены почетные грамоты и благодарственные письма губернатора Свердловской области, предприятие отмечено почетным дипломом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, наградами Законодательного собрания Свердловской области, а также почетной грамотой главы Екатеринбурга. Торжественное вручение прошло в главном офисе компании на Белинского, 39. Об этом сообщает пресс-служба девелопера.

«Атомстройкомплекс» получил награды от первых лиц региона в связи с 30-летним юбилеем компании

Среди почетных гостей мероприятия присутствовали председатель регионального Законодательного собрания Людмила Бабушкина, вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов, президент Ассоциации «Союз стройиндустрии Свердловской области» Александр Лощенко.

Почетным золотым знаком Законодательного Собрания Свердловской области был награжден глава компании Валерий Ананьев. Награда была вручена за значительный вклад в развитие строительного комплекса региона. Благодарственные письма Законодательного Собрания Свердловской области были вручены восьми сотрудникам предприятия. Коллективу компании также был вручен диплом Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, а руководители и сотрудники получили грамоты и благодарственные письма.

«Атомстройкомплекс» получил награды от первых лиц региона в связи с 30-летним юбилеем компании

Напомним, что «Атомстройкомплекс» был основан 2 марта 1995 года строителями Валерием Ананьевым и Павлом Кузнецовым. На сегодняшний день в портфолио компании значатся строительство и реконструкция многих знаковых объектов города: Дома Севастьянова, Театра юного зрителя, Законодательного собрания Свердловской области, Камерного театра и многих других. В структуру предприятия входят 12 высокопроизводительных заводов по выпуску строительных материалов, проектный институт, строительные тресты и управляющие компании.

«Атомстройкомплекс» получил награды от первых лиц региона в связи с 30-летним юбилеем компании

«Результаты «Атомстройкомплекса» вызывают огромное уважение и восхищение: за что бы вы ни взялись — строите это качественно, интересно и нестандартно. Это и школы, и учреждения здравоохранения, и памятники. Что немаловажно — сейчас вы холдинг с замкнутым циклом производства: у вас собственные заводы, проектный институт, управляющие компании, агентство недвижимости — это круто. Это говорит о том, что коллектив высокопрофессиональный, способный на решение любых задач!», — отметила председатель Заксобрания области Людмила Бабушкина.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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