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Президент УАТ Михаил Мальцев награжден почетной грамотой Заксобрания Свердловской области за большой вклад в развитие туризма в регионе

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. В Екатеринбурге состоялось Общее годовое собрание Уральского отделения РСТ — Уральской ассоциации туризма (УАТ).

Президент УАТ Михаил Мальцев награжден почетной грамотой Заксобрания Свердловской области за большой вклад в развитие туризма в регионе

Как сообщает пресс-служба объединения, в мероприятии приняли участие заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, представители Законодательного собрания региона, руководители и представители общественных объединений, дипломатических миссий, крупнейших региональных туристских авиакомпаний, средств размещения. Также на собрании присутствовали гости из четырех стран и десяти регионов РФ.

Президент УАТ Михаил Мальцев награжден почетной грамотой Заксобрания Свердловской области за большой вклад в развитие туризма в регионе

Участники туристического рынка подвели итоги 2023 года и обсудили планы на 2024 год. В числе тем — развитие Свердловской области, авиационного и железнодорожного сообщения, реализация национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», также большой блок вопросов касался совершенствования туристского законодательства.

В ходе обсуждения участники собрания приняли решение, что работа УАТ в течение года была удовлетворительной. Кроме этого, по итогам заседания был принят новый устав УАТ (единогласно), согласовано открытое обращение к губернатору Свердловской области от УАТ (единогласно) и сформированы положения о конкурсе студенческих работ имени С.М. Бузько (единогласно).

Президент УАТ Михаил Мальцев награжден почетной грамотой Заксобрания Свердловской области за большой вклад в развитие туризма в регионе

Помимо этого, президент УАТ Михаил Мальцев был награжден почетной грамотой Законодательного собрания Свердловской области за большой вклад в развитие туризма в регионе.

Фото предоставлены пресс-службой УАТ
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