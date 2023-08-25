Президент УАТ Михаил Мальцев награжден почетной грамотой Заксобрания Свердловской области за большой вклад в развитие туризма в регионе

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2023. В Екатеринбурге на этой неделе состоялась конференция Уральской ассоциации туризма ...09.12.2022 Михаил Мальцев переизбран президентом Уральской ассоциации туризма
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2022. Президентом Уральской ассоциации туризма (УАТ) переизбран Михаил Мальцев. Такое решение ...02.06.2015 Сергей Скуратов награжден почетной грамотой РСПП
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2015. Генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» награжден почетной грамотой ...01.12.2014 Представители уральского турбизнеса внесли предложения в проект нового закона о туризме
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2014. Представители уральского туристического бизнеса внесли свои предложения в проект ...19.08.2009 Управляющий Челябинским отделением Сбербанка России Алексей Александров награжден почетной грамотой Законодательного Собрания Челябинской области за добросовестный труд и профессионализм
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2009. Почетной грамотой Законодательного Собрания Челябинской области за добросовестный труд ...