Президент УАТ Михаил Мальцев награжден почетной грамотой Заксобрания Свердловской области за большой вклад в развитие туризма в регионе

Фото предоставлены пресс-службой УАТ

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. В Екатеринбурге состоялось Общее годовое собрание Уральского отделения РСТ — Уральской ассоциации туризма (УАТ).Как сообщает пресс-служба объединения, в мероприятии приняли участие заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, представители Законодательного собрания региона, руководители и представители общественных объединений, дипломатических миссий, крупнейших региональных туристских авиакомпаний, средств размещения. Также на собрании присутствовали гости из четырех стран и десяти регионов РФ.Участники туристического рынка подвели итоги 2023 года и обсудили планы на 2024 год. В числе тем — развитие Свердловской области, авиационного и железнодорожного сообщения, реализация национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», также большой блок вопросов касался совершенствования туристского законодательства.В ходе обсуждения участники собрания приняли решение, что работа УАТ в течение года была удовлетворительной. Кроме этого, по итогам заседания был принят новый устав УАТ (единогласно), согласовано открытое обращение к губернатору Свердловской области от УАТ (единогласно) и сформированы положения о конкурсе студенческих работ имени С.М. Бузько (единогласно).Помимо этого, президент УАТ Михаил Мальцев был награжден почетной грамотой Законодательного собрания Свердловской области за большой вклад в развитие туризма в регионе.