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Вчера, 17:42

Президент УАТ Михаил Мальцев принял участие в съезде Российского союза туриндустрии

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. В Москве 22 апреля прошел съезд Российского союза туриндустрии (РСТ). В мероприятии приняли участие представители Минэкономразвития, Минпромторга, Совета Федерации, руководители комитетов и комиссий Российского союза туриндустрии, комиссии Госсовета по направлению «Туризм, физическая культура и спорт», представители промышленных предприятий, Агентства стратегических инициатив, эксперты отрасли, а также руководитель Уральского отделения РСТ, президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.

В своем выступлении Михаил Мальцев внес предложения по стратегическому планированию работы РСТ на среднесрочный период.

В этот же день прошла стратегическая сессия РСТ «Промышленный туризм». Участники сессии пришли к выводу, что промышленный туризм в России обладает значительным потенциалом для роста и может являться самостоятельным драйвером для увеличения туристского потока.

Также спикеры обратили внимание на то, что выработка государственной политики в части развития промышленного и профориентированного туризма в настоящий момент отнесена к компетенции Минэкономразвития, Минпромторга, Минпросвещения. Вследствие этого отсутствует единоначалие в указанной работе.

Кроме того, участники сессии пришли к выводу, что при проведении исследований в области развития промышленного туризма необходимо обращать особое внимание на регионы с наименьшим опытом развития данной отрасли, а также на проблемы, с которыми они сталкиваются, учитывать показатель туристского и экскурсионного потока на промышленные предприятия региона.

По итогам стратегической сессии представители туриндустрии пришли к общему мнению о том, что для дальнейшего развития промышленного туризма в России необходимо разработать методические рекомендации для экскурсоводов, туроператоров и сотрудников промышленных предприятий по созданию экскурсий на предприятия. В том числе отработать организацию мероприятий профессионального выбора для интеграции в профориентационные программы Единой модели профориентации.

Также была признана необходимость разработки предложения по интеграции программ промышленного туризма и экскурсий в программу «Профессионалитет», включая посещение организаций СПО.

Помимо этого, Минэкономразвития было рекомендовано утвердить в качестве ежегодного общеотраслевого события в сфере промышленного туризма проведение в Екатеринбурге конференции «Экспотрэвел — Пром» в рамках Международной туристской выставки «Экспотрэвел», проходящей под эгидой РСТ с 1999 года.
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