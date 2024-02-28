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Вчера, 17:03

В Екатеринбурге состоялась стратегическая сессия по промышленному туризму

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. В Екатеринбурге 16 апреля состоялась стратегическая сессия по промышленному туризму. Мероприятие было организовано Российским союзом туриндустрии (РСТ) при участии Агентства стратегических инициатив, сообщает пресс-служба Уральской ассоциации туризма (УАТ).

В сессии приняли участие представители Минпромторга, Минэкономики, Минпросвещения РФ, а также почетный президент РСТ Сергей Шпилько, вице-президент РСТ председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин, президент УАТ Михаил Мальцев и представители органов власти и промышленных предприятий 16 субъектов РФ.

Так, Михаил Мальцев в рамках сессии рассказал о работе созданного в 2017 году совета по развитию промышленного туризма в РФ, отметив в своем выступлении успехи «флагманов» развития промышленного туризма на Урале, членов УАТ: ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и ГК «Пенетрон».

Итоговая резолюция сессии будет разработана в течение ближайшей недели. Причем Михаил Мальцев предложил внести в документ пункты, касающиеся создания «Единой карты промтуризма», включение «объектов промышленной археологии» в систему промышленного туризма, а также необходимость разработки и создания специальной методической литературы по теме «промтуризм».

Напомним, что Всероссийская конференция по развитию промышленного туризма в РФ состоится 17 и 18 мая в рамках международной туристской выставки «Лето-2024» на площадке ЦМТЕ по адресу улица Куйбышева, 44д.
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