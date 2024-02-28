В Екатеринбурге состоялась стратегическая сессия по промышленному туризму

УрБК, Магнитогорск, 28.02.2024. 28-29 февраля на площадке Магнитогорского металлургического комбината (ММК) пройдет ...01.12.2022 ММК поделился опытом развития промтуризма на Международной выставке-форуме в Санкт-Петербурге
УрБК, Магнитогорск, 01.12.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) представил опыт развития промышленного ...16.03.2022 Начальник отдела перспективного развития ММК награжден почетной грамотой Торгово-промышленной палаты РФ
УрБК, Магнитогорск, 16.03.2022. Начальник отдела перспективного развития ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» ...07.10.2016 Коротко о событиях дня
В 11.00 в международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» (Екатеринбург, ЭКСПО-бульвар, д. 2.) состоится ...08.10.2015 Коротко о событиях дня
В 11.00 в Международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» (Экспо-бульвар 2) состоится выездная пресс-конференция ...