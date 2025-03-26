Глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев занял четвертое место в рейтинге наиболее влиятельных девелоперов России

«Атомстройкомплекс» получил награды от первых лиц региона в связи с 30-летним юбилеем компании

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2025. «Атомстройкомплекс» получил награды от первых лиц региона в связи с 30-летним юбилеем ...