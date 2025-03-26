Глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев занял четвертое место в рейтинге наиболее влиятельных девелоперов России

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2025. «Атомстройкомплекс» получил награды от первых лиц региона в связи с 30-летним юбилеем ...16.11.2023 Главе «Атомстройкомплекса» Валерию Ананьеву присвоили почетное звание «Заслуженный предприниматель Свердловской области»
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2023. Глава комитета по строительству СОСПП, заслуженный строитель России, генеральный ...26.07.2023 Более 100 специалистов «Атомстройкомплекса» получили награды от властей региона и руководства компании в честь Дня строителя
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. Более 100 сотрудников «Атомстройкомплекса» получили награды от правительства ...26.12.2022 Гендиректор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. Генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев удостоен знака ...06.08.2020 Жилищный проект «Атомстройкомплекса» стал финалистом федеральной премии Urban Awards
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2020. Жилищный проект корпорации «Атомстройкомплекс» претендует на звание «Лучший строящийся ...