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Глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев занял четвертое место в рейтинге наиболее влиятельных девелоперов России

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2025. Глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев занял четвертое место в рейтинге Urban Awards среди сотни наиболее влиятельных девелоперов России. Оценка базировалась на показателях эффективности управления и влиянии в медиапространстве. Об этом сообщает пресс-служба «Атома».

Глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев занял четвертое место в рейтинге наиболее влиятельных девелоперов России
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Валерий Ананьев возглавляет комитет по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, куда входят ключевые девелоперские компании региона. Также он является лауреатом премии имени В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина, полным кавалером почетного знака «За заслуги перед Свердловской областью», обладателем ордена «За честь и доблесть в служении России», имеет звание Заслуженного строителя России, а также другие награды и звания. Наличие престижных регалий также обусловило занятие высокой позиции в рейтинге.

Отметим, что жилые объекты компании «Атомстройкомплекс» девять раз становились финалистами премии Urban Awards, трижды — победителями.

Строительный холдинг полного цикла «Атомстройкомплекс» — крупнейший в уральском регионе. В его состав входят строительные тресты, проектный институт, 12 заводов по выпуску строительных материалов, эксплуатирующие службы и агентства недвижимости.

В этом году предприятие празднует 30-ти летний юбилей. В связи с этим руководителям и сотрудникам «Атома» были вручены почетные грамоты и благодарственные письма от первых лиц свердловского региона.
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