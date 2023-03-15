Руководители «Атомстройкомлекса» получили награды из рук губернатора Евгения Куйвашева за вклад в развитие Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил награды уральским предпринимателям за вклад в развитие региона. Трое руководителей структурных подразделений компании «Атомстройкомплекс» — директор АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Олег Минкин, директор ООО «Екатеринбурггорстрой» Вячеслав Степанов и директор ООО «Центр подрядов «Атомстройкомплекс» Алексей Гвержис — были награждены знаками отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени, сообщает пресс-служба девелопера.
Всего Евгений Куйвашев вручил награды 38 свердловчанам.
«Каждый раз, вручая заслуженные награды жителям региона, я радуюсь, что признание получают представители самых разных профессий. Нет и не было такой сферы деятельности, в которой уральцы не смогли бы себя достойно проявить. Благодарю всех вас за то, что продолжаете укреплять славу Свердловской области как мощного интеллектуального и промышленного центра, региона умных и талантливых людей, добросовестных тружеников, патриотов и подвижников», — сказал Евгений Куйвашев.
Директор АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Олег Минкин отметил, что для него награда стала особенной, потому что вручение проходило в Доме Севастьянова, который именно «Атомстройкомплекс» реконструировал несколько лет назад.
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
«Для меня это особая церемония и особое место. Награды государственного уровня за достойную работу вручили именно в том здании, которое «Атомстройкомплекс» реконструировал к XIV саммиту ШОС и БРИКС, вернув памятнику истории и архитектуры федерального значения изначальные цветовые и архитектурные решения. В сжатые сроки наш коллектив восстановил лепнину, художественный паркет и мраморную облицовку внутренних колонн, и было приятно увидеть, в каком отличном состоянии находится объект, насколько грамотно он эксплуатируется», — поделился Олег Минкин.
Руководителей компании «Атомстройкомплекс» неоднократно отмечали высокими наградами за заслуги в строительстве общественных и жилых зданий, внедрении новых эффективных технологий и создании современных производств строительных материалов. Генеральному директору компании Валерию Ананьеву присвоено звание Заслуженного строителя Российской Федерации, он является полным кавалером знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью».
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