Свердловский губернатор Евгений Куйвашев наградил руководителя подразделения «Атомстройкомплекса» Евгения Беляева за вклад в развитие строительной отрасли

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2023. Глава комитета по строительству СОСПП, заслуженный строитель России, генеральный ...

Руководители «Атомстройкомплекса» получили награды из рук губернатора Евгения Куйвашева за вклад в развитие Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил награды уральским ...