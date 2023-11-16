Свердловский губернатор Евгений Куйвашев наградил руководителя подразделения «Атомстройкомплекса» Евгения Беляева за вклад в развитие строительной отрасли

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил директора ЗАО «Отделстрой» (является частью ГК «Атомстройкомплекс») Евгения Беляева за вклад в развитие строительной отрасли. Топ-менеджеру вручили знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени, сообщает пресс-служба уральского девелопера.Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
Евгений Беляев много лет возглавляет ЗАО «Отделстрой». Его сотрудники участвуют в реконструкции памятников архитектуры. В свое время команда предприятия проводила реставрационные работы в Театре юного зрителя, восстановительные работы в Доме Севастьянова и помещении культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал». Кроме того, работники подразделения участвовали в строительстве ОДКБ № 1 и Уральского губернаторского лицея. Также ЗАО «Отделстрой» выступало подрядчиком во многих других ключевых проектах для Свердловской области.
«Каждый раз, вручая уральцам награды федерального и регионального значения, я испытываю огромную гордость за своих земляков. Искренне радуюсь тому, что заслуги свердловчан получают высокую оценку и общественное признание. Вы представляете разные города, разные профессии, разные сферы деятельности. Но есть то, что всех вас объединяет: умение трудиться на совесть, желание приносить пользу своей стране, укреплять её суверенитет и лидерские позиции, делать мир вокруг лучше, безопаснее, справедливее и добрее», — сказал во время награждения Е. Куйвашев.
Ранее глава комитета по строительству СОСПП, заслуженный строитель России, генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев был удостоен
почетного звания «Заслуженный предприниматель Свердловской области». Награду он получил из рук губернатора региона Евгения Куйвашева.
Валерий Ананьев является создателем и руководителем группы компаний «Атомстройкомплекс». В портфолио компании уже две школы, построенные в Свердловской области в рамках государственно-частного партнерства.
Также предприятие возвело такие знаковые для Екатеринбурга объекты, как здание свердловского Законодательного собрания, культурно-просветительский центр «Эрмитаж Урал» и другие. Кроме того, «Атомстройкомплекс» проводил реконструкцию Дома Севастьянова и Театра юного зрителя в столице Среднего Урала.