Главе «Атомстройкомплекса» Валерию Ананьеву присвоили почетное звание «Заслуженный предприниматель Свердловской области»

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил награды уральским ...26.12.2022 Гендиректор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. Генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев удостоен знака ...26.08.2022 «Атомстройкомплекс» построит в Екатеринбурге школу на 925 мест на условиях государственно-частного партнерства
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. В Екатеринбурге на условиях государственно-частного партнерства будет построена первая ...15.04.2021 Гендиректор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев поздравил СОСПП с 30-летием
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. Сегодня, 15 апреля, отмечает 30-летие Свердловский областной Союз промышленников и ...02.12.2020 Руководители «Атомстройкомплекса» получили награды от губернатора Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2020. За успехи в профессиональной деятельности награды от губернатора Свердловской области ...