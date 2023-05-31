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Главе «Атомстройкомплекса» Валерию Ананьеву присвоили почетное звание «Заслуженный предприниматель Свердловской области»

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2023. Глава комитета по строительству СОСПП, заслуженный строитель России, генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев удостоен почетного звания «Заслуженный предприниматель Свердловской области». Награду он получил из рук губернатора региона Евгения Куйвашева. Церемония вручения состоялась на ежегодном заседании президиума Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), сообщает пресс-служба застройщика.

Главе «Атомстройкомплекса» Валерию Ананьеву присвоили почетное звание «Заслуженный предприниматель Свердловской области»
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Звание «Заслуженный предприниматель Свердловской области» вручается представителям бизнеса за особые заслуги и выдающиеся достижения в повышении инвестиционного потенциала области, развитии государственно-частного партнерства, внедрении передовых технологий. В 2022 году Валерий Ананьев был также награжден почетным знаком «За заслуги перед Свердловской областью» I степени. В настоящее время он является полным кавалером этого знака отличия.

Валерий Ананьев является создателем и руководителем строительного холдинга «Атомстройкомплекс». В настоящее время в рамках государственно-частного партнерства холдинг строит две школы в Свердловской области.

Также предприятие возвело такие знаковые для Екатеринбурга объекты, как здание свердловского Законодательного собрания, культурно-просветительский центр «Эрмитаж Урал» и другие. Кроме того, «Атомстройкомплекс» проводил реконструкцию Дома Севастьянова и Театра юного зрителя в столице Среднего Урала.
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