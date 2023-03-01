Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вручил награды руководителям основного застройщика Академического района Екатеринбурга за заслуги в развитии региона

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. Губернатор Евгений Куйвашев вручил знак отличия региона «За заслуги перед Свердловской областью» III степени председателю совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Виктору Киселеву и генеральному директора АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергею Ланцову. Награда присуждена руководителям ведущего застройщика восьмого района Екатеринбурга за особые заслуги в сфере социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба девелопера.
Председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» выразил благодарность главе региона за высокую оценку вклада компании в развитие Среднего Урала.
Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
«Благодарю за то, что отметили вклад коллектива «РСГ-Академическое» и высоко оценили наш труд. Отмечу, что освоение такой территории как Академический район было бы невозможно без государственно-частного партнерства», — заявил Виктор Киселев.
Сергей Ланцов, в свою очередь, подчеркнул, что компания будет и дальше стараться соответствовать званию крупнейшего застройщика Екатеринбурга.
«Приятно, что глава Свердловской области отметил вклад «РСГ-Академическое» в развитие города Екатеринбурга. Мы продолжим соответствовать высокому званию – крупнейшего застройщика уральской столицы, который не просто строит дома, а занимается в партнерстве с органами власти комплексным развитием территории», — отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое».
Напомним, что указ о присуждении награды был опубликован 28 февраля 2023 года.
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