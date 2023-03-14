УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:42

Заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков удостоен звания заслуженного экономиста РФ

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 14 марта по указу президента РФ вручил государственную награду заместителю главы Екатеринбурга Андрею Корюкову. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации» за заслуги в области экономики и финансов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Также госнаграду получил глава администрации Верх-Исетского района Андрей Морозов.

По словам губернатора Евгения Куйвашева, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждаются работники самых разных сфер. Кроме того, почетные звания получили экономисты, специалисты юридической деятельности, строительной отрасли и работники высшей школы.

Напомним, что ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев вручил награды руководителям основного застройщика Академического района Екатеринбурга за заслуги в развитии области. Знаки отличия региона «За заслуги перед Свердловской областью» III степени вручили председателю совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Виктору Киселеву и генеральному директору АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергею Ланцову.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.03.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вручил награды руководителям основного застройщика Академического района Екатеринбурга за заслуги в развитии региона

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. Губернатор Евгений Куйвашев вручил знак отличия региона «За заслуги перед Свердловской ...

01.03.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев наградил руководителей основного застройщика Академического района Екатеринбурга за заслуги в развитии региона

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. Губернатор Евгений Куйвашев наградил председателя совета директоров АО СЗ ...

30.03.2022 Советник «РСГ-Академическое» Вениамин Голубицкий награжден знаком отличия Свердловской области II степени

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2022. Губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ о награждении советника АО ...

16.05.2017 Президента ГК «Кортрос» наградили знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2017. Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев принял решение о награждении знаками отличия «За ...

01.10.2010 Работникам ОАО «Первоуральский новотрубный завод» вручены государственные награды РФ

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2010. Сегодня в резиденции губернатора Свердловской области состоялось торжественное вручение ...

Популярные новости
22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях22.02.2023Сумма экономического ущерба от поддельных банкнот на Среднем Урале в 2022 году составила 1,3 млн рублей02.03.2023На Среднем Урале отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения22.02.2023Российским аптекам упростят получение разрешений на дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами02.03.2023Илья Ясинский: За II полугодие 2022 года банки предотвратили вывод в теневой сектор порядка 30 млрд рублей
Архив новостей
Март 2023 (338)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18