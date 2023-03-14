Заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков удостоен звания заслуженного экономиста РФ

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 14 марта по указу президента РФ вручил государственную награду заместителю главы Екатеринбурга Андрею Корюкову. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации» за заслуги в области экономики и финансов, сообщает пресс-служба городской администрации.
Также госнаграду получил глава администрации Верх-Исетского района Андрей Морозов.
По словам губернатора Евгения Куйвашева, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждаются работники самых разных сфер. Кроме того, почетные звания получили экономисты, специалисты юридической деятельности, строительной отрасли и работники высшей школы.
Напомним, что ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев вручил награды руководителям основного застройщика Академического района Екатеринбурга за заслуги в развитии области. Знаки отличия региона «За заслуги перед Свердловской областью» III степени вручили председателю совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Виктору Киселеву и генеральному директору АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергею Ланцову.
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