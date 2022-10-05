Свердловский губернатор Евгений Куйвашев наградил руководителей основного застройщика Академического района Екатеринбурга за заслуги в развитии региона

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. Губернатор Евгений Куйвашев наградил председателя совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Виктора Киселева и генерального директора АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергея Ланцова знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Награда присуждена руководителям ведущего застройщика восьмого района Екатеринбурга за особые заслуги в сфере социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба девелопера.
«Приятно, что губернатор отметил вклад РСГ-Академическое в развитие города Екатеринбурга. Мы продолжим соответствовать высокому званию — крупнейшего застройщика уральской столицы, который не просто строит дома, а занимается в партнерстве с органами власти комплексным развитием территории», — отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.
Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
Напомним, что ведущий девелопер Академического уделяет особое внимание развитию социальной сферы района, чтобы жители не только покупали здесь квартиры, но и имели возможность отправить детей в детский сад и школу, получать качественную и доступную медицинскую помощь и проводить свободное время с комфортом и пользой.
Указ опубликован в «Областной газете» 28 февраля 2023 года.
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