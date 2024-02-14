Квартал «Первый Академ» для восьмого района Екатеринбурга борется за победу в номинации «Лучшая BIM-модель здания» премии 100+ AWARDS 2024

Изображения предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. Квартал «Первый Академ» для восьмого района Екатеринбурга борется за победу во Всероссийском инженерно-архитектурном конкурсе 100+ AWARDS 2024. Проект номинирован в категории «Лучшая BIM-модель здания», сообщает пресс-служба ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое»).Комплекс жилых зданий «Первый Академ» состоит из восьми многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями, которые в будущем станут магазинами, аптеками, точками общепита или салонами красоты, размещенными в шаговой доступности для жителей квартала.В квартале проектировщики ГК «КОРТРОС» также предусмотрели пристроенную подземную автостоянку и паркинг, так как дворы будут выполнены в экостиле и по безопасному принципу «придомовая территория — без машин». Во дворах организуют зоны отдыха, игровые и спортивные площадки. Примечательно, что застройщик запланировал возведение в квартале детского сада и школы.«Первый Академ», который призван стать «воротами» восьмого района, возводится с применением технологий информационного моделирования или BIM-технологий. Они позволяют создать трехмерную модель здания с мельчайшими деталями: от каркаса будущего дома до его систем коммуникации, от фасада до узлов и деталей.Кроме того, цифровой макет значительно сократил время на разработку и выпуск документации, минимизировал риск появления ошибок, упростил процесс создания реалистичных трехмерных визуализаций будущего жилого здания, что позволило мастер-девелоперу восьмого района «РСГ-Академическое» наглядно представить новый жилой квартал для старта продаж на своем сайте.Ведущий застройщик восьмого района представит эти и другие преимущества BIM-технологий в рамках XI Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild. Это событие пройдет в Екатеринбурге с 1 по 4 октября. Лауреаты премии 100+ AWARDS 2024, в том числе в номинации «Лучшая BIM-модель здания», станут известны 2 октября. А церемония награждения победителей запланирована на последний день выставки-форума.